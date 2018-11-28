「ERP」の最新情報・話題まとめ
2019年03月26日(火)
NECネクサ、セキュリティ強化に向け独立行政法人向けERPをAzureで提供
業務システム 03/26 11:05
2019年01月21日(月)
MKI、SAP HANAへの移行支援サービス
情報システム 01/21 14:36
2019年01月18日(金)
オラクル、中堅・中小企業対象のデジタル・セールスの拠点を新設
企業動向 01/18 09:11
2019年01月16日(水)
コスミックコーポレーション、クラウド型ERP「GLOVIA OM」採用であらゆる業務の効率化を実現
業務システム PR 01/16 08:30
2019年01月04日(金)
デジタルトランスフォーメーションをIT基盤で全面支援 - テラスカイ 佐藤社長
企業動向 01/04 10:00
2018年12月11日(火)
SAP CloudとBizRobo!による中堅中小企業向けRPAパッケージ提供
業務システム 12/11 11:32
2018年12月03日(月)
MKI、三井物産の海外拠点基幹システムをSAP S/4HANAへ移行
情報システム 12/03 12:16
2018年11月28日(水)
テラスカイ、「mitoco」にAIチャットボットのアシスタント機能
業務システム 11/28 17:39
2018年11月16日(金)
インフォアジャパン、新社長飯尾氏が経営方針
情報システム 11/16 08:06
2018年11月14日(水)
ERPにAI/機械学習を活用したオラクルのアプリケーション戦略とは
業務システム 11/14 17:55
2018年11月02日(金)
SAPもいよいよRPA市場に参入、競合に対する強みとは?
情報システム 11/02 11:07
2018年10月26日(金)
内田洋行がERPを刷新、「スーパーカクテル Core」として販売
業務システム 10/26 11:15
2018年10月24日(水)
オラクル、ERP Cloudに人工知能を活用した機能を追加
業務システム 10/24 10:28
2018年10月11日(木)
デルとSAPがERPの中堅企業市場で連携強化 - 4300社がターゲット
情報システム 10/11 08:50
2018年08月28日(火)
JSOL、SAP S/4HANAへの移行アセスメントサービスを開始
情報システム 08/28 15:56
2018年08月01日(水)
SAPジャパン、SAP S/4HANA Cloud新版の国内提供開始
情報システム 08/01 10:15
2018年06月25日(月)
SAPジャパン、中小向けERP「SAP Business One」の最新版を提供開始
情報システム 06/25 11:31
2018年06月18日(月)
東芝情報システム、Web-ERP製品にRPAオプションを追加
情報システム 06/18 11:45
2018年06月07日(木)
SAPが「C/4 HANA」を発表 - 対Salesforceで次世代CRMアピール
情報システム 06/07 11:30
2018年05月30日(水)
2018年05月10日(木)
NetSuiteはオラクル買収後、どう進化したのか？
情報システム 05/10 11:01
2018年05月09日(水)
米Oracleが追加費用なしで新たなサポートを提供-ハードCEOが会見
情報システム 05/09 11:00
2018年04月23日(月)
MKIがクラウドERPスイート「SAP S/4HANA Cloud」を提供
情報システム 04/23 15:22
2018年04月05日(木)
オラクル、AIで業務の自動化を支援するOracle ERP Cloud拡張製品
情報システム 04/05 13:42
2018年03月06日(火)
JFEシステムズ、SAP S/4HANA稼働の"鉄"シリーズ
情報システム 03/06 17:32
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