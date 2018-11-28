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「ERP」の最新情報・話題まとめ

Enterprise Resources Planning の略。財務・販売・生産・人事・在庫など、企業の基幹業務を統合的・一元的に管理し、経営の効率化を図るためのソフトウエア

2019年03月26日(火)

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NECネクサ、セキュリティ強化に向け独立行政法人向けERPをAzureで提供

業務システム 03/26 11:05

2019年01月21日(月)

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MKI、SAP HANAへの移行支援サービス

情報システム 01/21 14:36

2019年01月18日(金)

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オラクル、中堅・中小企業対象のデジタル・セールスの拠点を新設

企業動向 01/18 09:11

2019年01月16日(水)

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コスミックコーポレーション、クラウド型ERP「GLOVIA OM」採用であらゆる業務の効率化を実現

業務システム PR 01/16 08:30

2019年01月04日(金)

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デジタルトランスフォーメーションをIT基盤で全面支援 - テラスカイ 佐藤社長

企業動向 01/04 10:00

2018年12月11日(火)

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SAP CloudとBizRobo!による中堅中小企業向けRPAパッケージ提供

業務システム 12/11 11:32

2018年12月03日(月)

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MKI、三井物産の海外拠点基幹システムをSAP S/4HANAへ移行

情報システム 12/03 12:16

2018年11月28日(水)

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テラスカイ、「mitoco」にAIチャットボットのアシスタント機能

業務システム 11/28 17:39

2018年11月16日(金)

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インフォアジャパン、新社長飯尾氏が経営方針

情報システム 11/16 08:06

2018年11月14日(水)

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ERPにAI/機械学習を活用したオラクルのアプリケーション戦略とは

業務システム 11/14 17:55

2018年11月02日(金)

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SAPもいよいよRPA市場に参入、競合に対する強みとは?

情報システム 11/02 11:07

2018年10月26日(金)

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内田洋行がERPを刷新、「スーパーカクテル Core」として販売

業務システム 10/26 11:15

2018年10月24日(水)

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オラクル、ERP Cloudに人工知能を活用した機能を追加

業務システム 10/24 10:28

2018年10月11日(木)

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デルとSAPがERPの中堅企業市場で連携強化 - 4300社がターゲット

情報システム 10/11 08:50

2018年08月28日(火)

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JSOL、SAP S/4HANAへの移行アセスメントサービスを開始

情報システム 08/28 15:56

2018年08月01日(水)

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SAPジャパン、SAP S/4HANA Cloud新版の国内提供開始

情報システム 08/01 10:15

2018年06月25日(月)

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SAPジャパン、中小向けERP「SAP Business One」の最新版を提供開始

情報システム 06/25 11:31

2018年06月18日(月)

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東芝情報システム、Web-ERP製品にRPAオプションを追加

情報システム 06/18 11:45

2018年06月07日(木)

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SAPが「C/4 HANA」を発表 - 対Salesforceで次世代CRMアピール

情報システム 06/07 11:30

2018年05月30日(水)

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ITでよみがえる日本の”ものづくり力” 第4回 工場の生産計画・実績管理プロセスにイノベーションをもたらす方法

ものづくり 05/30 08:17

2018年05月10日(木)

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NetSuiteはオラクル買収後、どう進化したのか？

情報システム 05/10 11:01

2018年05月09日(水)

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米Oracleが追加費用なしで新たなサポートを提供-ハードCEOが会見

情報システム 05/09 11:00

2018年04月23日(月)

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MKIがクラウドERPスイート「SAP S/4HANA Cloud」を提供

情報システム 04/23 15:22

2018年04月05日(木)

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オラクル、AIで業務の自動化を支援するOracle ERP Cloud拡張製品

情報システム 04/05 13:42

2018年03月06日(火)

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JFEシステムズ、SAP S/4HANA稼働の"鉄"シリーズ

情報システム 03/06 17:32

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