マネーフォワードは11月19日、福利厚生の可視化サービス「マネーフォワード クラウド福利厚生管理」の提供を開始したと発表した。給与だけでなく、会社が負担する保険料や福利厚生などを「トータルリワード（総報酬）」として可視化する。

同サービスでは、額面給与や各種手当に加え、一般的には給与明細に記載されない会社負担の保険料や、福利厚生によって従業員が得る報酬をまとめて表示。福利厚生制度の概要や利用実績も一元的に管理する。

従業員には、トータルリワードの情報を「第2の給与明細」として毎月PCやスマートフォンへ通知する。給与以外を含め、企業から受け取っている報酬を確認できるようにする仕組みだ。

マネーフォワードは、従業員が福利厚生の価値を把握しやすくするほか、制度の利用促進やトータルリワードを踏まえた将来設計にも活用できるとしている。また、企業側では利用実績を一元管理し、福利厚生制度の分析や最適化などにつなげられるという。

採用候補者へのトータルリワード提示も計画

今後は、新入社員向けの福利厚生制度の案内ページを用意する予定だ。説明動画などを集約し、申込フォームを設置する。未対応者への自動リマインド機能も提供する計画である。

福利厚生制度の利用率や手取りアップ効果、アンケート結果などをダッシュボードで可視化する機能も予定。企業が利用状況を基に制度を見直せるようにする。

採用活動向けの機能も追加する。給与データや福利厚生制度の情報を基に、自社専用の採用ページを自動生成する機能を提供する予定だ。

さらに、選考中の候補者ごとに個別のオファーページを作成する機能も予定する。給与や福利厚生を合わせたトータルリワードを提示するほか、手取り額の試算や他社比較などのコンテンツを用意する。閲覧履歴も取得できるという。