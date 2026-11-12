日本IBMは11月12日、AIを活用してSAP Cloud ERP（SAP S/4HANA Cloud Public Edition）への移行を支援する導入サービスの提供を開始すると発表した。現行業務の分析とFit to Standardの検討、標準機能で対応できない業務の拡張開発にAIを活用し、クリーンコアを基本とした移行を支援する。

Fit to Standardの初期アセスメントを最短4週間で実施

今回開始されたサービスでは、現行業務のプロセス図や記述書、現行システムのカスタマイズ一覧、画面一覧などをAIで分析し、SAPの標準機能に沿った移行後の業務プロセス案を作成する。業務ごとにSAPの標準機能との適合性を分析し、差異がある場合には対応の選択肢と検討事項を整理する。

日本IBMはAIによる分析結果を確認した上で、顧客と対応方針を検討する。初期アセスメントは最短4週間から実施できるとしている。ただし、期間は対象範囲や資料の整備状況によって異なる。

IBM BobとALSEAで拡張開発の工数30％削減を目指す

SAP Cloud ERPの標準機能では対応できない業務については、ABAP（Advanced Business Application Programming）による拡張や、SAP環境の外部で稼働する周辺アプリケーションとして実装する。開発には、AIエージェント駆動のエンタープライズ向け開発支援パートナー「IBM Bob」と、日本IBMの大規模開発のノウハウを体系化したエンタープライズ向けAI駆動開発ソリューション「AI Lifecycle Shared Engineering Artifacts（ALSEA：アリーシア）」を活用する。

ALSEAは、SAP環境内でのABAP開発と周辺アプリケーション開発に対応し、クリーンコアの考え方に沿った設計と実装を支援する。日本IBMはIBM BobとALSEAを活用し、拡張にかかる開発工数を従来の開発手法と比べて30％削減することを目指すとしている。

なお、30％は、ABAPによる拡張と周辺アプリケーション開発の設計、開発、単体テストを対象とした目標値である。AIを使わない従来の開発手法による見積工数と比較した日本IBMの試算に基づいており、実際の削減幅は開発の規模や内容によって異なる。

日本IBMは2026年10月にSAP Cloud ERPの専任チームを立ち上げており、同チームを通じて本サービスを提供する。大規模システム開発で培った知見とAIを組み合わせ、日本企業のSAP Cloud ERPへの移行と、クリーンコアを基本とした継続的な業務変革を支援するとしている。