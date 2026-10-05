企業の基幹システム老朽化やDXの遅れは、2026年を迎えた今も、日本企業に重くのしかかる構造的な経営課題である。デジタル化に関連する取り組みを未実施とする企業は、国内で約半数に上り、欧米諸国やアジアの主要国と比べても遅れが目立つ。

こうしたなか、ベルギー発のオールインワン経営管理ソフトウェア「Odoo(オドゥー)」が、日本市場での存在感を急速に高めている。全世界で2,800万人以上のユーザーを抱え、欧州・アジアで爆発的な成長を遂げるこのユニコーン企業は、なぜ今、日本への本格進出を加速しているのか。日本のDXが抱える根本的な課題と、Odooが提示する革新的な解決策に迫る。

国内中小企業のDXを阻む、現状維持の圧力とシステム導入への先入観

2005年、ベルギーで設立されたOdooは、財務、在庫管理、製造、CRM、ECサイト構築など、企業のあらゆる業務をカバーする70種類以上のアプリケーションを単一のプラットフォームで提供する、統合型ビジネスソフトウェアだ。

Odooが日本市場への進出を強化する背景には、日本のERP (※) 市場に対する強い危機感がある。大企業では導入が進む一方、多くの中小企業はいまだにレガシーシステムや、複雑化したExcelファイルによる業務管理に依存し続けているからだ。

※ERP（Enterprise Resource Planning）：企業の持つ資源である「ヒト・モノ・カネ・情報」を一元管理し、会計・人事・生産・物流・販売などの基幹業務を統合して効率化・最適化するシステムやその考え方。

特に日本の中小企業では、「ERPは大企業が導入する高額なものだ」「現在のやり方でも業務が回っているため、あえて変える必要はない」といった先入観が深く根付いている。確かに従来のERP導入は、数年単位の期間と莫大なコストを要し、業務フローの抜本的な刷新を迫られるなど、リソースの限られた企業にはハードルが高すぎた。

その結果、部署ごとに散在したデータ、手作業によるミス発生のリスク、経営判断に必要な情報がリアルタイムで可視化されない、などのケースが多い。こうした状況は、グローバル競争力の観点でも課題とされている。

「スモールスタート」で育てる経営基盤──Odooが変えるERPの常識

こうした課題に対するOdooの回答は明確だ。

それはオールインワンでありながらモジュラー型であるという柔軟性にある。

Odooでは、70種類以上のアプリから、必要なものだけを選んで導入できる。従来のERPのように最初から巨大で完璧なシステムを構築する必要はない。たとえば在庫管理や会計といった限定的な領域から1〜2種類のアプリで導入を始め、ビジネスの成長や新たなニーズの発生に合わせてCRMや製造管理などのモジュールを段階的に追加していくというアプローチである。

この「スモールスタート」モデルこそが、導入コスト・期間・リスクを最小限に抑え、現場の負担を軽減する中小企業に最適な選択肢となる。

ただし、いくら機能が充実していても、現場が使いこなせなければ意味がない。Odooは直感的に操作できる洗練されたUI/UXを追求しており、マニュアルなしでも扱える“日常的に使いたくなる操作性”を実現している。

多言語・多通貨対応を標準で備え、海外拠点を持つ企業でも国内外の財務や在庫情報を単一システムでリアルタイムに一元管理できる。さらに日本国内においても、各地のパートナー企業とともに日本固有の商習慣や現場課題に寄り添う支援体制を着実に構築している。

リーズナブルかつ強力なERPと評価されるOdooの実力

日本市場において、Odooの実力は、すでに多くの先進企業で証明済みだ。

まず、グローバルな管理体制の構築という点では、ソニーグループのAIベンチャーであるMidokuraの事例が象徴的だ。東京・バルセロナ・ローザンヌの3拠点を展開する同社は、拠点ごとに異なる税法・通貨・外部委託先管理の運用コスト増大に直面していた。そこでOdooへ移行し、「複数会社設定」と「多通貨機能」を活用。単一データベースでグローバル経理を一元化し、大幅な運用コスト削減と迅速な経営判断の体制を確立した。

一方、業務フローの複雑さに課題を抱えていたのが、アシェット・コレクションズ・ジャパンだ。分冊百科で世界トップクラスのシェアを持つ同社は、企画から販売に至る複雑な業務をExcel中心で管理しており、手作業によるミスや情報把握の遅れが課題であった。

Odooの柔軟なカスタマイズ性と低コストを両立できる点を評価し、パートナーの支援のもと約9カ月でOdooへ移行。独自の業務フローを崩さずにシステム化し、業務のトレーサビリティを確立した。

個人利用のAIから脱却──ERP×AIエージェントで加速する「全社AX」

このように国内でも実績を重ねるOdooだが、その進化は止まらない。最新バージョンで最も注目すべきは、「AIとの融合」による次世代の業務統合（AX：AI Transformation）だ。

全社データが一元化されたERPとAIが融合して初めて、AIはバックグランドで自律的に業務を実行し、人が意思決定に集中できる環境が整う。

「AIに聞きに行く」から「AIが自律的に業務を回す」時代へ。

──Odooは単なるERPを超え、全社AXを推進する核となろうとしている。

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10月16日開催「Odoo AI Day Japan 2026」

「プロンプト依存の個人利用から脱却したい」「AIを基幹業務に組み込んで成果を出したい」と考える経営層やDX推進担当者に向けて、Odooは2026年10月に大型フォーラムを開催する。

本記事で紹介した「ERP×AI」による次世代の業務統合を直接体感できるほか、生成AI分野の第一人者である梶谷 健人 氏による講演、国内パートナー企業による事例共有セッションなど、日本のDX停滞を打ち破る具体的な解が一堂に会する。

開催概要 日時：2026年10月16日（金）13:30〜17:30（受付 13:00〜）

会場：ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター

参加費：無料（事前登録制）

主なプログラム：

・【特別対談】梶谷 健人 氏 登壇（『生成AI時代を勝ち抜く事業・組織のつくり方』著者／生成AI・DX領域の戦略コンサルタント）

・Odoo×AI ライブデモ

・国内パートナー企業パネルディスカッション

・ネットワーキング＆個別相談会

▶ 詳細確認・お申し込みはこちら ◀ ：2026年10月16日（金）13:30〜17:30（受付 13:00〜）：ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター：無料（事前登録制）

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