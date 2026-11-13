パナソニック エレクトリックワークス（以下、パナソニックEW）は11月13日、インフラ管理DXサービス「LD-Map」が愛媛県新居浜市に導入され、2026年9月から本格運用を始めたと発表した。同市との実証検証では、1日あたりの点検件数が従来比で約3倍となる効果を確認したという。

スマートフォンで点検データを記録し、地図上でリスクを可視化

LD-Mapは、街路灯やカーブミラーなどの設置環境や点検データをスマートフォンやPCで管理し、腐食・劣化リスクを地図上に表示するサービス。設備の状態を把握し、点検や修繕の優先順位を付けることで、事後保全型から予防保全型の管理への移行を支援する。なお、劣化診断の対象は2026年5月時点で街路灯とカーブミラーとなっている。

新居浜市は、道路小規模附属物の老朽化対策と業務効率化を目的に、2024年からパナソニックEWと実証検証を実施してきた。具体的にはカーブミラーの設備情報、位置情報、点検結果、写真を地図上で一元管理し、現地点検から記録作成までの業務を効率化できるかなどの検証を行ったという。

実証では準備・データ整理がほぼ不要に

実証検証では、点検に出る前の準備時間が従来の約15分からほぼ0分に、帰庁後のデータ整理時間が約40分からほぼ0分になった。また、1日あたりの点検可能件数は約20件から約60件に増加した。ただし、これは同市の代表的な作業日の実績に基づく比較であり、点検対象や作業条件によって異なる。

実証検証はこのほか、点検手順や記録方法の標準化により、経験やスキルに左右されず一定の精度で点検できることや、設備ごとの点検履歴を継続的に蓄積できることも確認したとしている。

市が管理する約4,400基、5年間で点検を一巡する体制を目指す

新居浜市は、カーブミラーや道路照明など約4,400基の道路小規模附属物を管理している。市によると、これまでは市民からの通報やパトロールを中心とする事後保全型の管理が中心だったが、今後5年間で点検を一巡する体制を整え、計画的な維持管理への移行を目指すという。

同市の担当者によると、従来は、紙の地図やデジタルカメラ、Excel台帳を使って点検後の写真整理や台帳更新を行っていたが、LD-Mapの導入後は、スマートフォンで撮影・点検した内容が登録されるため、帰庁後の整理作業がほぼ不要になったという。市は、位置情報や過去の点検履歴を蓄積する基盤を活用し、予防保全型のインフラ管理を進めるとしている。