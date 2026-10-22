ビジネス環境が激変する昨今、多くの企業がDXやBPRに挑んでいる。しかし、「新しいシステムを導入したのに、現場の業務負荷が一向に減らない」「部門ごとに運用がバラバラで、全社の実態が見えない」といった悩みを抱える企業は後を絶たない。部門単位で最適化された仕組みは、部分的な効率化を実現する一方で、全社視点では業務の複雑化や統制面のリスクを招くことがある。

9月18日に開催されたオンラインイベント「TECH+セミナー DX day for Executive 2026 Sep. 組織はどう変わるべきか──業務基盤・意思決定・DXの再構築」に、インフォコム エンタープライズサービス事業本部 GRANDIT事業部門 ソリューション営業部 フィールドセールスグループ 課長 嶋田康治氏が登壇。個別最適に陥りがちな業務やシステムを見直し、「コア業務」を軸とした全体最適を実現するためのアプローチについて解説した。

システムを刷新したのに、なぜ全体効率化につながらないのか

インフォコムは、日鉄ソリューションズの連結子会社として、エンタープライズサービスとヘルスケアサービスの二軸で幅広く事業を展開している。企業向けには、完全Web対応のERPパッケージ「GRANDIT（グランディット）」をはじめ、安否確認システム「エマージェンシーコール」、危機管理ポータル「BCPortal（ビーシーポータル）」、データ分析プラットフォーム「KNIME（ナイム）」などを提供。数多くの企業のシステム構築・運用を支援してきた実績を持つ。

長年にわたりERP導入の最前線に立ってきた同社は、さまざまな企業のつまずきを目の当たりにしてきた。嶋田氏は「なぜ私たちの業務プロセスは事業環境の変化スピードに追いつけないのか」という本質的な問いを投げかけ、とある素材加工商社の事例を取り上げた。

この企業は、製造、営業、財務、経営の4つの部門から成り、得意先からの加工依頼や仕入先からの母材仕入など、多様な外部取引を行っていた。現場の効率化を目指し、全社的なBPRを前提としたシステム導入を計画。製造部門に最適化された「製造システム」、営業部門向けの「販売システム」、お金回りを管理する「会計システム」、そして「予算システム」をそれぞれ構築し、さらにECシステムやEDIによる外部連携も導入した。一見すると、見事なDXが完了したかに見えた。

しかし、ここに大きな落とし穴があった。部門ごとにシステムを最適化した結果、全体としての効率化が阻害される事態に陥ってしまったのだ。

「現場業務は最適化された部分も確かにありました。しかし、得意先からの加工依頼や納品後の保守契約は、引き続き営業担当者が紙や手作業で管理していました。ECシステムでも、顧客の信用管理がアナログな作業として残存。さらに、大量購入に伴うボリュームディスカウントや仕入先へのリベートバックの管理もシステム化が難しく、担当者に依存したままだったのです」(嶋田氏)

さらに深刻だったのは、システム間のデータ連携の煩雑さである。製造、販売、会計、予算の各システムが独立しているため、全社で実績を集計するには、システムごとに個別のインターフェイスを開発・維持しなければならない。これらのインターフェイスは日々の伝票トランザクションを渡すだけでなく、マスタデータの共有や同期も行う必要があり、結果として極めて複雑でメンテナンスが困難な構造へと発展してしまったのだ。また、グループ会社との連結会計に至っては、システム連携ができずに手作業での実行を余儀なくされていた。

「システムを刷新したが現場が楽にならない」「部門最適で構築したため全社実績の集計が大変」──。BPRとともに刷新したはずのシステムは、結果として全体の効率化にうまくつながらなかった。部門ごとの最適化を積み重ねたことが、かえって全社の業務を複雑にしてしまったのである。

変化に強い業務基盤を再設計する3つのステップ

事業拡大や業容変化に柔軟に対応していくためには、システムをどのように刷新すべきだったのか。嶋田氏は、変化に強い業務基盤を再設計するための3つのステップを提示した。

ステップ1：全社共通の「コア業務」と現場中心の「固有業務」を分ける

最初のステップは、自社の業務を性質ごとに切り分けることだ。普遍的で全社共通の「コア業務」と、得意先や仕入先との取引など外部環境の変化に応じて流動的に変わる「固有業務」に分類する。

素材加工商社の事例に当てはめると、販売や在庫管理、債権・債務管理、会計といった社内の根幹プロセスは「コア業務」に該当する。対して、得意先からの加工依頼や保守契約、BtoB・BtoCの取引、仕入先からの母材仕入や契約管理といった外部との接点部分は「固有業務」となる。

「得意先や仕入先との取引にあたる外部との連携部分は、それぞれが外部環境の変化に応じて変更しなければならない固有業務と考えることができるのではないでしょうか。この固有業務の部分を色分けしてみると、普遍的な業務と流動的な業務の区分が、コア業務と固有業務の切り分けという形で見えてきます」(嶋田氏)

ステップ2：部門間で発生していた連携業務(承認や重複作業)を見直す

コア業務と固有業務を分けた後、浮き彫りになるのが部門間の連携や承認作業の重さである。特にシステムが分断されている環境では、部門をまたぐデータの受け渡し時に、手入力による二重作業や目視チェックが頻発する。

しかし、これらの連携プロセスには、内部統制という重要な役割が含まれている。企業として正しい手続きが踏まれたかを確認する承認行為や、連携が適切に行われたことを示す証跡を残す作業は排除することはできない。

そこで嶋田氏が重要とするのが、「業務間連携が必要な確認作業を、いかにシステムで改善できるか」という視点である。排除できない承認や記録のプロセスを、システム上の標準的なワークフローとして組み込むことで、統制を効かせながら現場の作業負担を大幅に軽減することが可能になる。

ステップ3：変化に耐えられるガバナンス基盤を構築する

最後のステップは、リスクコントロールと内部統制を実現するためのシステム構造の確立である。

属人的な手作業や承認行為が散在する状況を是正するには、普遍的であるコア業務を中心軸に据え、単一の統合データベースで一元管理することが鉄則となる。ERPパッケージなどを活用してコア領域の統合基盤を構築し、その周囲にAPI等を通じて流動的な固有業務を連携させる。このガバナンスの効いた構造こそが、変化に対する高い適応力を生み出すのである。

汎用機システムからの脱却─タイトーが実現した、コア業務と個別業務の一括刷新

では、この3つのステップを踏まえ、実際に複雑な業務プロセスを解きほぐし、生産性向上への道筋をつけた企業は具体的にどう動いたのか。嶋田氏は、アミューズメント事業で知られるタイトーの成功事例を紹介した。

同社では、30年間にわたり汎用機で構築したスクラッチシステムを使い続けてきたが、システムの属人化や一部のブラックボックス化が深刻な課題となっていた。

タイトーは、上流工程での業務整理を経て、コア業務と個別業務の一括刷新という決断を下す。販売、生産管理、調達・在庫管理、債権債務管理、経理といった普遍的なコア業務を、インフォコムが提供する「GRANDIT」の統合データベース上に集約した。一方、店舗管理や物流WMS、運用委託、人事給与などの個別業務は外部システムとして切り出し、API経由でGRANDITとシームレスに連携する構成としたのである。

「コア業務には、外部システムと連携するWeb API機能を実装しました。内部統制に対応し、手続きの記録を残すワークフロー機能も標準で搭載しています。また、統合データベースを備えたERPパッケージを活用し、経営管理に必要なビジネスインテリジェンスやレポーティング機能を整えました」(嶋田氏)

こうしてタイトーは、強固な内部統制を維持したまま、全社の業務標準化を実現する共通データプラットフォームを手に入れ、システム刷新と同時に飛躍的な生産性の向上を見込むことができたという。

まずは自社のボトルネックの可視化から

講演の最後、嶋田氏は改めて、事業規模や業容変化に対応するための原則を総括した。

「業務改善やシステムの刷新を検討している方は、この3つのポイントを踏まえ、改めて自社の業務を見直してみてはいかがでしょうか。まずは業務プロセスを可視化し、どこにボトルネックが生じているかを把握することから始めましょう」(嶋田氏)

複雑に絡み合った業務プロセスを自社だけで解きほぐすのは容易ではない。タイトーの事例からもわかるように、インフォコムはERPパッケージの導入を通じて、多くの企業の業務改善を支援してきた。自社の全体最適にどこから手をつけるべきか悩む担当者は、まず、インフォコムのような確かな実績を持つパートナーとともに、第一歩を踏み出してはいかがだろうか。

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