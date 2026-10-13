伊藤忠テクノソリューションズ（CTC）は10月13日、工場のDXを進める国内の製造業向けに「AIスマートファクトリーソリューション」の提供を開始すると発表した。設備を制御・監視するOTシステムと、本社の基幹業務システムであるERPをつなぎ、工場で得られたデータの活用を支援する。

AIスマートファクトリーソリューションのイメージ

異なるメーカーの設備データを統合、工場内で分析

製造現場では、人手不足への対応や生産性向上に向け、設備データを業務改善に生かす取り組みが進んでいる。一方、異なるメーカーの設備やシステムが混在する工場では、データ形式や管理方法が統一されておらず、工場全体の稼働状況を把握しにくい。熟練者の知見への依存や、工場と本社のシステム間での連携不足も課題となっているという。

このたび提供を開始するAIスマートファクトリーソリューションは、設備やシステムごとに分散したデータを収集・統合し、一元的に管理する。顧客の環境や課題に応じて、エッジコンピューティング基盤やAI技術など、複数の製品・技術を選定して組み合わせ、段階的に導入する。

設備やカメラ、センサーから集めたデータは工場内で処理する。これによりクラウドとの通信で発生する遅延を抑えて設備の稼働状況や生産状況を迅速に分析し、故障の予兆検知などに利用する。

AIエージェントが保全業務を支援、本社のERPとも連携

AIエージェントは、分析結果に基づく問い合わせ対応や異常時の通知、保全業務の手配などを支援する。工場の製造実行システム（MES）と本社のERPも連携させ、現場データを生産計画や経営判断に反映できる環境を整える。

CTCは、構想策定から実証実験、システムの設計・構築、運用までを一貫して支援する。異なるメーカーの機器が混在する環境でも既存設備を生かし、顧客の設備や課題に応じたシステムを構築する。

今後は、顧客の工場での実証を通じて、異常検知や予防保全に用いるAIモデルの精度向上を進める。シミュレーションによる検証も交えながら、工場と本社のAIエージェントを連携させ、新たな業務支援機能の開発に取り組む。