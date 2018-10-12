スマホとデジタル家電

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スマホとデジタル家電の新着記事一覧

2019年04月06日(土)

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iPhoneのソフトウェアキーボードだけでOK、激速のカレンダーイベント作成テク

iPhone 04/06 17:40

2019年04月05日(金)

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iPhoneに機能が追加されるタイミングは? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

iPhone 04/05 16:57

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セブン独自のキャッシュレス決済「7pay」が2019年7月スタート

スマホアプリ / サービス 04/05 12:30

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LINEトーク履歴を機種変更して引き継ぐ方法、バックアップから復元まで【iPhoneとAndroid】

スマホアプリ / サービス 04/05 07:00

2019年04月04日(木)

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au PAYが4月9日よりスタート - 「なんとかPay」で後発のKDDIに勝算は？

携帯キャリア 04/04 19:56

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Appleの動画制作アプリ「Clips」、新フィルタやClassKitでの機能を追加

iPhone 04/04 18:39

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iPhoneで東京の「空気質指数」をチェックできる? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

iPhone 04/04 17:22

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シャープの有機ELスマホ「AQUOS zero」、IIJや楽天モバイルから登場

MVNO 04/04 16:49

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ここを知りたい格安スマホ! - 家族でMVNOに乗り換えるには MVNO→MVNO編

IIJmio PR 04/04 16:14

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SNS映えする動画編集機能を搭載、パナソニックが新ビデオカメラ

デジカメ 04/04 15:47

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Premium Styleの完全ワイヤレスイヤホン、シンプルデザイン

サウンド / オーディオ 04/04 14:17

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「au PAY」が4月9日からスタート。三太郎の日なら最大20％以上の還元も

携帯キャリア 04/04 12:20

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Beats「Powerbeats Pro」発表、H1チップ採用、完全ワイヤレスに

サウンド / オーディオ 04/04 07:12

2019年04月03日(水)

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東芝エアコン「大清快」、身体にやさしい「無風感」にこだわり

生活家電 04/03 20:31

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PayPayアプリに新機能。手軽に送金、パスコードも設定可能に

スマホアプリ / サービス 04/03 20:09

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「YouTube Music Premium」に学割プラン、学生はほぼ半額に

スマホアプリ / サービス 04/03 19:35

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iPhoneで使うワイヤレス充電器の選びかたは? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

iPhone 04/03 16:09

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シャープがマイクロフォーサーズに賛同、8K動画カメラ今年登場か

デジカメ 04/03 11:32

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シャープの有機ELスマホ「AQUOS zero」にSIMフリー版

Android 04/03 10:00

2019年04月02日(火)

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ソフトバンクとワイモバイル、「AQUOS ケータイ3」を4月5日に予約受付

携帯キャリア 04/02 22:49

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手回し充電で使えるポータブルテレビ＋ラジオ　山善

生活家電 04/02 20:27

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iPhoneのアラーム機能、音を出さず振動だけにできますか? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

iPhone 04/02 20:05

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「iPhoneでなければプライバシーを守れない」　アップルが新CM

iPhone 04/02 18:09

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Rakuten Musicが月額500円に、期間限定キャンペーン

スマホアプリ / サービス 04/02 17:59

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Cloudflare、DNS「1.1.1.1」に無料VPN、モバイルを高速・安全に

スマホアプリ / サービス 04/02 17:42

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キングジム、電子メモパッド「ブギーボード」から半透明液晶の9.1型

その他ガジェット 04/02 16:32

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ASUS「ZenFone Max Pro (M2)」を交換呼びかけ、電波法に抵触の可能性

Android 04/02 13:52

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LUMIXのショールームが銀座にオープン、ライカ銀座の向かい

デジカメ 04/02 13:28

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G-SHOCK、BASEL発表の「MTG」20周年記念モデルが日本発売へ

時計 / ウェアラブル 04/02 13:16

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ドコモ・au・ソフトバンク、新元号キャンぺーンは詐欺メールと注意

携帯キャリア 04/02 12:48

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