Joshinが11月6日まで、「2026年阪神タイガース 応援大感謝セール」を開催している。テレビやパソコン、冷蔵庫、エアコンなどの特価品を用意するほか、ジョーシンカード会員向けのプレゼント企画も実施する。

  • 2026年阪神タイガース 応援大感謝セール

    2026年阪神タイガース 応援大感謝セール

5万円以上の購入で阪神タイガースのブランケットをプレゼント

セール期間中、1回の買い上げ総額が税込50,000円以上のジョーシンカード会員には、「阪神タイガース あったかポンチョブランケット」を全店合計先着5万名にプレゼントする。

セールのチラシには、テレビ／ノートパソコン／冷蔵庫／洗濯機／エアコン／調理家電など、幅広いジャンルの特価品が掲載されている。店舗だけでなくJoshin webショップでも「阪神タイガース 応援大感謝セール」を実施しており、こちらのセール期間は11月6日23時59分までとなっている。

Xでは1万円分のギフトカードを3名にプレゼント

あわせて公式Xでは、「2026年阪神タイガース応援大感謝セール 広めてくださいキャンペーン」と銘打って、セール情報の拡散を促すキャンペーンを実施している。このキャンペーンでは、抽選で3名に10,000円分のジョーシンギフトカード（デジタル版）をプレゼントする。

  • 10,000円分のジョーシンギフトカード（デジタル版）が3名に当たる「広めてくださいキャンペーン」

    10,000円分のジョーシンギフトカード（デジタル版）が3名に当たる「広めてくださいキャンペーン」

キャンペーンに応募するには、ジョーシン公式Xアカウント（@joshin_info）をフォローし、キャンペーンの対象投稿をリポスト。その後、投稿内の専用リンクからXアカウントを連携して応募する。

キャンペーンの応募締め切りは11月6日23時59分。賞品のジョーシンギフトカード（デジタル版）は、全国のJoshinグループ全店とJoshin webショップで利用できる。