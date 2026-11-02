Joshinが11月6日まで、「2026年阪神タイガース 応援大感謝セール」を開催している。テレビやパソコン、冷蔵庫、エアコンなどの特価品を用意するほか、ジョーシンカード会員向けのプレゼント企画も実施する。

2026年阪神タイガース 応援大感謝セール

5万円以上の購入で阪神タイガースのブランケットをプレゼント

セール期間中、1回の買い上げ総額が税込50,000円以上のジョーシンカード会員には、「阪神タイガース あったかポンチョブランケット」を全店合計先着5万名にプレゼントする。

セールのチラシには、テレビ／ノートパソコン／冷蔵庫／洗濯機／エアコン／調理家電など、幅広いジャンルの特価品が掲載されている。店舗だけでなくJoshin webショップでも「阪神タイガース 応援大感謝セール」を実施しており、こちらのセール期間は11月6日23時59分までとなっている。

Xでは1万円分のギフトカードを3名にプレゼント

あわせて公式Xでは、「2026年阪神タイガース応援大感謝セール 広めてくださいキャンペーン」と銘打って、セール情報の拡散を促すキャンペーンを実施している。このキャンペーンでは、抽選で3名に10,000円分のジョーシンギフトカード（デジタル版）をプレゼントする。

キャンペーンに応募するには、ジョーシン公式Xアカウント（@joshin_info）をフォローし、キャンペーンの対象投稿をリポスト。その後、投稿内の専用リンクからXアカウントを連携して応募する。

／ #2026年阪神タイガース応援大感謝セール 広めてくださいキャンペーン🎉 ＼ ✧ ꙳ * ﾟ ✧ ꙳ * ﾟ ✧ ꙳ * ﾟ ✧ ꙳ * ﾟ ✧ ꙳ * ﾟ ✧ ꙳ * ﾟ 勝利を信じて集めに集めた商品を一挙大放出💥💥 チラシの詳細は引用元をチェック👀✅ ✧ ꙳ * ﾟ ✧ ꙳ * ﾟ ✧ ꙳ * ﾟ ✧ ꙳ * ﾟ ✧ ꙳ * ﾟ ✧ ꙳ * ﾟ 🎁【キャンペーンプレゼント内容】 ジョーシンギフトカード(デジタル版) ・10,000円分 3名さま 全国のJoshinグループ全店とJoshin webショップで ご利用いただけるギフトカードです‼️ ☆キャンペーン応募方法☆ ① @joshin_info をフォロー☑️ ②この投稿をリポスト🔁 ③以下リンクにてXを連携して応募 🔗https://t.co/Rwv5KgAFXz キャンペーン応募期間は2026年11月6日(金)23:59まで‼️ 皆さまのご来店を心よりお待ちしております💗 — ジョーシン【公式】 (@joshin_info) October 31, 2026

キャンペーンの応募締め切りは11月6日23時59分。賞品のジョーシンギフトカード（デジタル版）は、全国のJoshinグループ全店とJoshin webショップで利用できる。