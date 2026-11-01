キヤノンから「EOS R8 Mark II」が登場しました。同社のミラーレスモデルであるEOS Rシステムは、フルサイズモデルとAPS-Cモデルに分けられますが、EOS R8 Mark IIは前者に属するモデルとなります。そして、そのなかではエントリー（ローエンド）と言われるクラスに位置付けられます。ローエンドと聞くと、性能的に劣るのではと思われがちですが、基本性能に見劣りするところはありません。今回は機能編として、その詳細を見ていくことにしたいと思います。

フルサイズEOS Rシステムの最新モデル「EOS R8 Mark II」。センサーシフト方式の強力な手ブレ補正機構を新たに搭載しています。キヤノンオンラインショップでの価格は、ボディ単体モデルが275,000円、「RF24-105mm F4-7.1 IS STM」が付属するレンズキットが324,500円、「RF45mm F1.2 STM」が付属するレンズキットが317,900円となります。なお、現在開催中のキャッシュバックキャンペーンの対象モデルとなっています

待望のボディ内手ブレ補正機構を搭載

まずは、先代モデル「EOS R8」から進化した部分をピックアップしていきましょう。進化したところで外せないものと言えば、センサーシフト方式の手ブレ補正機構の搭載が挙げられます。この機構により、手持ち撮影の可能性は格段に広がり、手ブレに対する不安は大きく低減します。特に、単焦点レンズは光学式手ブレ補正機構を備えていないものが多いため、手持ち撮影時の心強い味方となってくれるはずです。光学式手ブレ補正機構を搭載するRFレンズやEFレンズとの組み合わせであれば、同社の得意とする協調補正により、補正段数は最大画面中央で7.5段、周辺部で7段にもなります。夜景など暗い被写体の撮影でも、三脚なしの手持ち撮影で十分に対応可能と言えます。ちなみに、最新のフルサイズEOS Rシステムは、本機の登場で全機種に手ブレ補正機構が搭載されたことになります。

EOS R8 Mark IIの製造は日本となります。他社の同クラスのカメラは海外製造であることが多いなか、国内製造に重きを置くキヤノンらしさが光るポイントであり、品質面でも安心できる部分です

新たに搭載されたマルチコントローラーも見逃せない部分です。カメラを構えたときに右手親指で8方向に動かせるレバーで、AFフレームを素早く直感的に移動できます。このコントローラーの搭載は、EOS Rシステムの上位モデルを愛用するユーザーにとっても大きな魅力となるでしょう。というのも、サブ機として本モデルを使う際など、違和感なくいつもの操作感でAFフレームを動かすことができるからです。サブ電子ダイヤルについては、カメラ背面ではなく先代モデルと同じくトップカバーに備わっていますが、こちらもカメラを構えた右手親指で操作できるため、操作性の違いはほとんど感じられません。上位モデルと操作性の統一が図られた点は注目に値します。

ほかのEOS Rシステムのカメラと同様に、バリアングルタイプの液晶モニターを搭載。サイズは3インチ、解像度は162万ドット。メニューの表示は従来同様となります

プリ連続撮影機能の搭載も新しい部分となります。シャッターボタンを半押ししたタイミングから最大20コマさかのぼって記録する機能で、撮影者の勘や経験に頼らざるを得なかった難易度の高い被写体の撮影を容易にしてくれます。シャッター方式は電子シャッターに限定されますが、記録形式はJPEGのほかRAW／sRAW／HEIFにも対応。予想のつきにくい動きをする被写体の撮影などでは、大いに活躍してくれそうです。なお、上位モデルである「EOS R5 Mark II」などでは強化されたバッテリー（LP-E6P）を使用しないとプリ連続撮影機能は使えませんが、本モデルの場合では従来のバッテリーで同梱品でもある「LP-E17」で問題ない点も付け加えておきます。

登録人物優先機能やフィルム調カラーフィルターの新たな搭載も見逃せません。

登録人物優先機能は、あらかじめカメラに人物の顔を登録しておくと、画面内にいる登録した人物を優先して検出・合焦する機能です。カメラ内では最大10人までの顔を登録でき、メモリーカードへの保存では1ファイル最大10人分、合計10ファイルまで対応しています。精度は高く、人物が複数画面のなかに入るシーンでも撮りたい人の顔を登録しておけば撮り逃す心配はありません。家族や友人などを登録しておくと便利に使えそうです。

フィルム調カラーフィルターには、彩度を落とし赤の色相をオレンジ寄りにすることで、ネガフィルム特有のくすんだ色を再現する「ネガティブフィルムトーン」と、彩度を高めポジフィルムらしい鮮やかな色を再現する「ポジティブフィルムトーン」が追加されました。この機能は動画撮影に重きを置いたようにも思えますが、静止画撮影でも有効であるため、往年のフィルムで撮影した仕上がりを楽しみたい方は積極的に活用したい機能です。なお、EOS R8 Mark IIでは、このカラーフィルターの効果量を0％から100％の間で調整できます。その意味では、ピクチャースタイルよりも使い勝手が良いと感じるユーザーも多そうです。

キーデバイスを見てみましょう。AFは「デュアルピクセルCMOS AF II」と従来を踏襲していますが、アルゴリズムを改善。トラッキングの精度が向上し、被写体を粘り強く追いかけてくれます。私自身、普段「EOS R5 Mark II」で野球やサッカーなど撮影する機会があり、トラッキング機能には日々助けられています。今回、EOS R8 Mark IIでもいくつかの動体撮影を試しましたが、上位機と比較しても遜色ない性能に感じました。本モデルのターゲット層を考慮すると、運動会などのスポーツイベント、動き回る小さな子どもやペットなど撮影するユーザーが多いと思われますが、満足いく結果が十分に得られるはずです。

イメージセンサーは、「EOS R6 Mark II」と同じフルサイズ2420万画素CMOSセンサーを搭載。性能的にも熟成された信頼性の高いセンサーと言えます。フルサイズセンサーの魅力は、豊かな階調再現性や自然で大きなボケ味、そして立体感のある写りが得られることがありますが、本モデルの写りももちろん例外ではありません。APS-C機やそれよりも小さいイメージセンサーを搭載するカメラから乗り換えたユーザーは、フルサイズの画質の高さを実感できることでしょう。生成する画像については、次回の「画像編」で詳しくご紹介します。

2420万画素のフルサイズCMOSセンサーを採用しています。「EOS R6 Mark II」と同じセンサーですが、性能的にはいまだ十分すぎるものです。センサーシフト方式の手ブレ補正機構も備えています

撮影コマ速は、メカシャッター（電子先幕）使用時で最高6コマ／秒、電子シャッター使用時で最高40コマ／秒となります。最高シャッター速度はメカシャッター1/4000秒、電子シャッターで1/16000秒（Tv／Fv／Mモードのみ。P／Avモード時は1/8000秒）となっており、通常の撮影では不足を感じることはまずありません。感度についてはISO100を常用ベースとし、最高ISO102400を実現。さらに拡張としてISO50相当（L）、ISO204800相当（H）の撮影も可能です。強力な手ブレ補正機構と相まって、手持ちで撮影できないシーンはほぼ皆無と言ってよいでしょう。

EOSでは珍しい直線的なデザインが話題に

フルサイズEOS Rシステムとしては、先代モデル譲りの小型軽量のボディを維持しつつも、デザインとシェイプは大きく変化しました。メーカーの発表したEOS R8 Mark IIの写真を見て「おや？」と思った方も少なくないはずです。それまでの曲線と曲面を多用したボディシェイプから、直線と平面を際立たせたデザインへと刷新されたからです。特に、トップカバー周辺のシルエットは、同社のフィルム一眼レフ「T80」をどこか彷彿させ、他社に目を向けるとソニーの「α7」シリーズを強く想起させます。

私個人としては、イタリアの著名なインダストリアルデザイナーであるルイジ・コラーニのデザイン基調を同社なりに解釈し、長年継承されてきたEOSならではのデザインテイストから少し離れてしまい、ちょっとした寂しさを覚えます。性能がよく、美しい写真が撮れれば、ボディのデザインは二の次という考え方もありますが、所有する喜びや愛着の湧く道具として捉えた場合、もう少し「EOSらしさ」を残して欲しかったというのが本音です。もちろん、これまでのデザインに馴染めず、今回の直線的なデザインを好ましく感じるユーザーもいるでしょう。嗜好の分かれるところですので、今後写真愛好家たちがどのように評価していくのか、注視したいところです。

機能的にはユーザーに寄り添ったところの多いEOS R8 Mark IIですが、最後にひとつ残念な点があります。製品パッケージ（製品版）の同梱品には、バッテリーチャージャーはおろかUSBケーブルすら付属していません。今回のレビュー記事作成にあたり、同社からEOS R8 Mark IIを借りた際、「バッテリーチャージャーやUSBケーブルを入れ忘れているのでは」と危うく広報担当者に連絡しそうになったほどです。せめてUSBケーブル、できればバッテリーチャージャーも同梱してほしかったというのが正直な感想です。

使いやすく、思い通りの写真の撮れるEOS R8 Mark II。一見するとフルサイズEOSのエントリーモデルに位置付けされますが、搭載されている機能を考慮すると、実質的にはミドルレンジクラスのミラーレス機と言っても過言ではありません。ハイアマチュアから一般的な写真愛好家まで不満を感じる要素はほぼ見当たらず、初心者にとっても上達してからも末長く愛用できる1台です。「懐の深いカメラ」──この言葉こそ、EOS R8 Mark IIの本質を最もよく表しているのではないでしょうか。