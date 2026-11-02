韓国映画『世界で最後の愛しい娘！』と『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、あとどれくらい残ってますか？』のコラボ動画が公開

韓国で564万人を動員し、2025年公開の韓国映画の中で興行収入第1位を記録し、第46回青龍映画賞で最多観客賞を受賞したヒット作『世界で最後の愛しい娘！』（2026年11月13日公開 配給：クロックワークス）と、『パラサイト 半地下の家族』（2019）の親子役チェ・ウシク＆チャン・へジンが再共演したことで話題となった『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、あとどれくらい残ってますか？』（2026年11月20日公開 配給：KADOKAWA、KADOKAWA Kプラス）のコラボ動画が公開となった。

『世界で最後の愛しい娘!』は、「ゾンビを生活に溶け込ませる」という設定が読者から大きな支持を受け、国内外で累計5億ビューを記録したウェブトゥーンを映像化した作品。最も大切な存在でありながら、最も危険な存在となってしまった娘を守ろうとする父親の奮闘を描き、「愛する人がゾンビになってしまったら、どんな選択ができるのか？」 というテーマを笑いと感動を交えて描き出す。

『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、あとどれくらい残ってますか？』は、母と息子の生活の中で、ある日、突然現れた謎の数字を巡るヒューマン・ファンタジー。

この度公開となったコラボ動画は、『世界で最後の愛しい娘！』と『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、あとどれくらい残ってますか？』に登場する、クセ強な父と母の姿が切り取られたスペシャル映像となっている。

『世界で最後の愛しい娘！』からは、娘スア（チェ・ユリ）を溺愛するあまり、「パパは立ち入り禁止」と書かれた貼り紙を無視して部屋に立ち入り、頼まれてもいないのにダンスに大切な「3つのポイント」を指導、最後はスアに部屋から追い出されてしまう思春期真っ盛りの娘とそれでもめげずに頑張る父親（チョ・ジョンソク）の微笑ましいやり取りが切り取られている。

一方、『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、あとどれくらい残ってますか？』からは、大好物の慶尚道風牛肉スープのレシピを尋ねてきた息子ハミン（チェ・ウシク）に対して、母ウンシル（チャン・ヘジン）はMCバトルさながらな勢いで、途中で「タイム」の合図を出すハミンを無視し、ビートに乗せてレシピをラップ調に指南！母親の威厳が存分に発揮された場面が切り取られている。

子を想う気持ちが溢れる韓国のアッパ（お父さん）とオンマ（お母さん）の魅力が存分に描かれた2作品。クスりと笑える場面から、ハンカチ必須な号泣シーンまで、この秋、『世界で最後の愛しい娘！』と『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、あとどれくらい残ってますか？』が劇場を笑いと涙で包み込む。ぜひ、劇場で2週連続お楽しみいただきたい。

また、公式Xでのコラボ企画も始動した。キャンペーン投稿をリポスト＆両アカウントをフォローで2作品のムビチケオンライン券を抽選で5名にプレゼントする。

世界で最後の愛しい娘！ ■ストーリー

猛獣専門の飼育員ジョンファン（チョ・ジョンソク）は、ダンスに夢中な思春期の娘スア（チェ・ユリ）とケンカしながらも父娘二人で賑やかな毎日を送っていた。しかしある日、 韓国全土に謎のゾンビウイルスが蔓延。混乱の中でスアも感染してしまう。祖母バムスン（イ・ジョンウン）の住む海辺の村へ身を寄せたジョンファンは、スアが好きな音楽に反応したり、わずかながら呼びかけに応える姿から、まだ人間の心が残っている事に気づく。感染者の摘発が進む中、愛する娘を守るため、そして人間の心を取り戻させるため、ジョンファンは長年の飼育員の経験を活かし「ゾンビ娘」の前代未聞の極秘トレーニングを開始する！ ■出演者（役名：俳優名）

ジョンファン：チョ・ジョンソク

バムスン：イ・ジョンウン

ヨンファ：チョ・ヨジョン

ドンベ：ユン・ギョンホ

スア：チェ・ユリ



■スタッフ

監督：ピル・カムソン



© 2025 NEXT ENTERTAINMENT WORLD & STUDIO N. All Rights Reserved.