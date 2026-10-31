『逆転のトライアングル』 『ベイビーガール』で一躍ハリウッドスターの仲間入りを果たしたハリス・ディキンソンの初長編映画監督デビュー作『URCHIN/アーチン』（公開中 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の本編映像が公開となった。また、本作を絶賛する映画評論家の森直人と芸人／映画・ドラマ評論の大島育宙によるトークイベントの開催が決定した。

『URCHIN/アーチン』の本編映像が公開 - トークイベントの実施も決定

『URCHIN/アーチン』は、ロンドンの路上で暮らすマイク（フランク・ディレイン）の不安定な生活と、そこからの脱却と自己破壊の悪循環に抗う姿を描いヒューマンドラマ。昨年の第78回カンヌ国際映画祭＜ある視点＞部門で主演のフランク・ディレインが最優秀男優賞を受賞、あわせて国際批評家連盟賞にも輝き、作品賞にもノミネートされた。監督のハリス・ディキンソンは同映画祭の最も優れた新人監督の長編デビュー作に贈られるカメラ・ドール賞にノミネートされ、彗星のごとく華々しい監督デビューを飾った。

タイトルの"URCHIN/アーチン"は、社会に居場所を作れない、はみ出し者を意味する。俳優としてのキャリアを築きながら、映画監督という夢を抱いていたハリス・ディキンソンは、彼が実際に依存者や路上生活者の支援団体をサポートしてきた経験からテーマの着想を得た。「社会の隙間に落ちた人々」と「そこから抜け出せない社会システム」を描きながら、善意や教訓を押し付けずあくまで「観察」に徹したハリスの眼差しが、ジレンマから抜け出せない人々の、どうしようもない、でも目が離せない人生を、ユーモラスに浮かび上がらせる。

公開直後からSNSでマイクを演じたフランク・ディレインの演技に絶賛の声が上がっている。それに応えて、急遽、映画冒頭の、気弱そうに見えるマイクが突然人が変わり加害者に転じるシーンの本編映像を公開する運びとなった。

主人公のマイクを演じたフランク・ディレインは、『ハリー・ポッター』シリーズ（（1999〜2011））で若かりし頃のヴォルデモード、トム・リドル役を演じ、その演技力と美貌で観客に強烈な印象を残している。最近では、トム・ヒドルストン、クレア・デインズ主演のTVシリーズ『エセックスの蛇』（2022）での演技も高く評価されているイギリスを代表する実力派俳優。

映画公開直後から、観客やマスコミからは、「共感はできないが目が離せなかった」、「応援してやりたい気持ちとイライラが波のように交互に押し寄せる」、「（クズだけど）時折見せる表情が実に魅力的だから、かえって始末が悪い」、「(主人公)本人かと思い込むほどの渾身の演技」、「クズなダメっぷりが半端ない」、「怪演がお見事！」、「フランクの演技が あまりにも痛々しくて圧巻」といった、フランク・ディレインの演技を絶賛する声がSNSで続出！映画史上最も共感できないと物議を醸した主人公の、複雑で矛盾を抱えた人物造形を、フランク・ディレインは憑依型演技で完璧に表現し、観客を圧倒している。カンヌ国際映画祭＜ある視点＞部門で最優秀男優賞を受賞という折り紙付きの圧巻の演技をぜひスクリーンで体験していただきたい。

公開された本編映像は、路上で喧嘩をしていたマイクを気遣い、食事をごちそうしようと申し出た親切な男性と飲食店を向かう途中、突然襲い掛かり、金品を奪い去るシーン。マイクの置かれた状況に同情し「政治の責任だ」と憤慨する男性を、人目が無くなった瞬間に殴り倒すマイク。時計と財布を強奪するが、あっけなく逮捕。マイクの人生が更生と転落を繰り返す羽目になる、切っ掛けとなる事件だ。

さらに、ハリス・ディキンソンが、長年の夢をかなえた初監督作にしてカンヌＷ受賞を果たした本作の公開を記念して、大島育宙（芸人/映画・ドラマ評論）と、映画評論家の森直人の登壇によるトークイベントの開催が決定した。ふたりの鋭い視点からの作品解説やクロストークを文化の日に楽しんでほしい。会場は、ヒューマントラストシネマ渋谷で、実施日時は、11月3日（火・祝日） 18：00の回上映後となっている。通常料金でイベントにも参加できる。TCGメンバーズカード会員は、10月31日（土）21時より劇場オンライン販売を利用できる。一般発売は、10月31日（土）の0時より。窓口販売は、11月1日（日）劇場オープン時からとなる。各種割引およびムビチケの利用化だが、招待券、株主優待券、無料券は利用不可。