インドのバイオレンス・スペクタクル『レニン 復讐の血戦』の予告編が公開

神話の余韻が残る村を舞台に描く、愛と裏切りが交わる壮絶なバイオレンス・スペクタクル『レニン 復讐の血戦』（2026年12月11日公開 配給：インドエイガジャパン）の予告編が公開となった。

『レニン 復讐の血戦』は、神話的な雰囲気が漂う村を舞台に、美しくも切ない純愛と身内からの冷酷な裏切り、そして激しい復讐劇を描いた壮大なドラマ。主演は、名優ナーガールジュナ・アッキネーニを父に持つ映画一族のサラブレッド、アキル・アッキネーニ。過酷な宿命に立ち向かう主人公レニンを魂の演技で体現する。相手役には、彗星のごとく現れ圧倒的な透明感と気品で観客を魅了する大注目の新鋭バーギャシュリー・ボールセー。音楽は、南インド音楽界のトップヒットメーカー、タマン・Sが担当している。

この度、本作の予告編が公開となった。予告編は、レニンとバーラティが魅せる情熱的で美しい純愛シーンから一転、身内からの裏切りによって村の禁忌が破られ、血塗られた過酷な宿命へと身を投じていく壮大なバイオレンス・スペクタクルの開幕を印象づける映像となっている。