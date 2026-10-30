マッツ・ミケルセンの誕生日記念特別上映が決定 - 11月20日より、入場者プレゼントも決定

2025年に劇場公開され、大盛況となった『《北欧の至宝》マッツ・ミケルセン生誕60周年祭』で上映された全7作品を、今年も彼の誕生日にあわせた、2026年11月20日より記念特別上映が決定した。この発表にあわせ、特別に制作されたスペシャルポスターが公開となった。加えて、今回のスペシャルポスターのビジュアルを使用した、今回の特別上映でしか手に入らない限定フライヤーの入場者プレゼントも決定している。

プロのダンサーとしての約10年にわたるキャリアを持ちながら、『プッシャー』（1996）で鮮烈な映画デビューを飾って以来、ニコラス・ウィンディング・レフンやトマス・ヴィンターベアといったデンマークを代表する名だたる巨匠たちの作品に数多く出演し、『偽りなき者』（2012）で第65回カンヌ国際映画祭主演男優賞を受賞。その一方で、『007/カジノ・ロワイヤル』（2006）で演じた魅惑的な悪役像で世界中に強烈な印象を残して大ブレイクを果たす。その後もハマり役となった『ハンニバル』（2013〜2015）でその人気を不動のものとし、名実ともに現代デンマークを代表する俳優となった。

昨年、好評を博した7作品を再び一挙に上映。若き日のマッツ・ミケルセンを堪能できる『ブレイカウェイ』（2000）や『フレッシュ・デリ』（2002）、長らく未公開となっていた『メン＆チキン』（2015）といった作品だけでなく、『アダムズ・アップル』（2005）、『アフター・ウェディング』（2006）、『ロイヤル・アフェア 愛と欲望の王宮』（2012）、そして代表作とも言うべき『偽りなき者』（2012）まで、マッツ・ミケルセンのキャリアを通じて培われた演技の真髄を劇場で堪能できる滅多にない機会となる。 「北欧の至宝」とも称される名俳優の輝き、そして圧倒的な存在感をスクリーンで体感してほしい。

今回解禁されたスペシャルポスターには、上映される全７作品から、さまざまな表情を見せるマッツ・ミケルセンが集結。作品ごとに異なる魅力を放つ、変幻自在な彼の姿を一度に楽しめる、ファン必見のビジュアルとなっている。

さらに、この貴重なビジュアルを使用した限定フライヤーの入場者プレゼントも配布決定している。今回の誕生日記念特別上映でしか手に入らないスペシャルアイテムとなる。７作品それぞれのマッツ・ミケルセンの魅力が詰まった特別なフライヤーを、ぜひ劇場で手に入れていただきたい。

上映劇場は以下の通り。

シアターキノ

kino cinéma新宿

ヒューマントラストシネマ渋谷

kino cinéma 立川高島屋S.C.館

シモキタ - エキマエ - シネマ K2

kino cinéma 横浜みなとみらい

イオンシネマ浦和美園

イオンシネマ守谷

小山シネマロブレ

千石劇場

伏見ミリオン座

テアトル梅田 vkino cinéma心斎橋

アップリンク京都

八丁座 壱・弐

kino cinéma 天神

桜坂劇場

Cinema KOBE（11月21日からの上映）

上映作品は以下の通り。

ブレイカウェイ（監督：アナス・トマス・イェンセン／2000年／109分／デンマークほか）

本国で歴史的大ヒットを記録したデンマーク映画史上最高傑作とも言われる幻の名作

フレッシュ・デリ（監督：アナス・トマス・イェンセン／2003年／100分／デンマーク）

日本では長らく視聴困難となっていたファン待望のハートフル・カニバリズム・ドラマ

アダムズ・アップル（監督：アナス・トマス・イェンセン／2005年／94分／デンマークほか）

試練と不条理の果てに予期せぬ「奇跡」が舞い降りる予測不能なダークヒューマンドラマ

アフター・ウェディング（監督：スザンネ・ビア／2006年／120分／デンマークほか）

アカデミー賞外国語映画賞ノミネート。ハリウッドリメイクもされた感動のヒューマンドラマ

ロイヤル・アフェア 愛と欲望の王宮（監督：ニコライ・アーセル／2012年／137分／デンマークほか）

ベルリン国際映画祭 脚本賞＆男優賞W受賞デンマーク王室最大のスキャンダルを描いた歴史劇

偽りなき者（監督：トマス・ヴィンターベア／2012年／115分／デンマーク）

カンヌ国際映画祭 主演男優賞受賞！力強い演技が観る者の魂を揺さぶる衝撃作