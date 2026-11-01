ジム・ジャームッシュの6年ぶりの新作『ファーザー マザー シスター ブラザー』（2026年11月20日公開 配給：NOROSHI ギャガ）とJOURNAL STANDARDとのコラボレーションが決定した。

ジム・ジャームッシュ最新作『ファーザー マザー シスター ブラザー』とJOURNAL STANDARDのコラボアイテムが発売

『ファーザー マザー シスター ブラザー』は、『ナイト・ オン・ザ・プラネット』（1991）『コーヒー&シガレッツ』（2003）を彷彿とさせる、ニュージャージー、 ダブリン、パリと異なる都市を舞台にした3部構成の物語。描かれるのは久しぶりに顔を合わせる3組の親子・家族と、そのひと時。紅茶片手にテーブルを囲み、近況を語らう一見何気ない家族の会話に漂うのは、かみ合わない、ぎこちない、いたたまれない――時間。 家族とはいえ言わなかったこと、言えなかったことが、知らないまま積み重なってきた時間が、会話の隙間から少しずつ浮かび上がり、次第にそれぞれの人生が豊かに立ち上がっていく。

ジャームッシュならではのオフビートなリズム、その中で交わされる絶妙なユーモア、 洒脱なムードを薫らせる音楽、そして印象的なヴィンテージカー。細部に至るまで「ジャームッシュ印」に満ちあふれた一本だ。出演には、「ジャームッシュ組」のトム・ウェイツ、アダム・ドライバー、ケイト・ブランシェットをはじめ、シャーロット・ランプリングやヴィッキー・クリープスら新たな顔ぶれも加わり、巨匠のもとに豪華スターが集結した。

3つの物語が交差するオムニバス形式の本作。「FATHER」篇にはトム・ウェイツ、アダム・ドライバー、「MOTHER」篇にはシャーロット・ランプリング、ケイト・ブランシェットら豪華俳優陣が出演。さらに「SISTER BROTHER」篇には、ユースカルチャーシーンで存在感を放つルカ・サバト、インディア・ムーアらフレッシュな顔ぶれが揃い、それぞれ個性豊かなキャラクターを演じている。

この度、本作の公開を記念し、JOURNAL STANDARDとのコラボレーションが決定した。"FATHER MOTHER SISTER BROTHER"メインロゴを中心に、劇中での象徴的なセリフ、"Can you toast with coffee,though？"をプリントしたマグカップなどファンの心をくすぐるカプセルコレクションを展開する。オンラインストア「Baycrew's Store」にて先行予約が始まっており、11月6日より、順次店舗にて販売が開始となる。発売となるアイテムは以下の通り。

PARKA：SIZE/S,M,L,XL COL/WINE,BLACK 14,300円

TEE：SIZE/S,M,L,XL COL/WHITE,BLACK 8,800円

TOTE BAG：SIZE/FREE COL/WINE,BLACK 5,500円

CAP：SIZE/FREE COL/WINE,BLACK 6,600円

MAG CUP：SIZE/FREE COL/WHITE 3,300円

また、『ファザー マザー シスター ブラザー』に出演のルカ・サバトの来店が決定している。JOURNAL STANDARDA 表参道MEN'S 2Fにて、これらのアイテムのPOP UPスペースを展開。11月5日の20時頃にルカ・サバトがPOP UPイベントに参加する。イベントは19時〜21時の予定で、Entrance Freeだが、状況により入場を制限する場合がある。また、ルカ・サバトの参加も時間制限を設けている。