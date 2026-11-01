ジム・ジャームッシュ最新作『ファーザー マザー シスター ブラザー』とJOURNAL STANDARDのコラボアイテムが発売

ジム・ジャームッシュの6年ぶりの新作『ファーザー マザー シスター ブラザー』（2026年11月20日公開 配給：NOROSHI ギャガ）とJOURNAL STANDARDとのコラボレーションが決定した。
『ファーザー マザー シスター ブラザー』は、『ナイト・ オン・ザ・プラネット』（1991）『コーヒー&シガレッツ』（2003）を彷彿とさせる、ニュージャージー、 ダブリン、パリと異なる都市を舞台にした3部構成の物語。描かれるのは久しぶりに顔を合わせる3組の親子・家族と、そのひと時。紅茶片手にテーブルを囲み、近況を語らう一見何気ない家族の会話に漂うのは、かみ合わない、ぎこちない、いたたまれない――時間。 家族とはいえ言わなかったこと、言えなかったことが、知らないまま積み重なってきた時間が、会話の隙間から少しずつ浮かび上がり、次第にそれぞれの人生が豊かに立ち上がっていく。
ジャームッシュならではのオフビートなリズム、その中で交わされる絶妙なユーモア、 洒脱なムードを薫らせる音楽、そして印象的なヴィンテージカー。細部に至るまで「ジャームッシュ印」に満ちあふれた一本だ。出演には、「ジャームッシュ組」のトム・ウェイツ、アダム・ドライバー、ケイト・ブランシェットをはじめ、シャーロット・ランプリングやヴィッキー・クリープスら新たな顔ぶれも加わり、巨匠のもとに豪華スターが集結した。
3つの物語が交差するオムニバス形式の本作。「FATHER」篇にはトム・ウェイツ、アダム・ドライバー、「MOTHER」篇にはシャーロット・ランプリング、ケイト・ブランシェットら豪華俳優陣が出演。さらに「SISTER BROTHER」篇には、ユースカルチャーシーンで存在感を放つルカ・サバト、インディア・ムーアらフレッシュな顔ぶれが揃い、それぞれ個性豊かなキャラクターを演じている。
この度、本作の公開を記念し、JOURNAL STANDARDとのコラボレーションが決定した。"FATHER MOTHER SISTER BROTHER"メインロゴを中心に、劇中での象徴的なセリフ、"Can you toast with coffee,though？"をプリントしたマグカップなどファンの心をくすぐるカプセルコレクションを展開する。オンラインストア「Baycrew's Store」にて先行予約が始まっており、11月6日より、順次店舗にて販売が開始となる。発売となるアイテムは以下の通り。
- PARKA：SIZE/S,M,L,XL COL/WINE,BLACK 14,300円
- TEE：SIZE/S,M,L,XL COL/WHITE,BLACK 8,800円
- TOTE BAG：SIZE/FREE COL/WINE,BLACK 5,500円
- CAP：SIZE/FREE COL/WINE,BLACK 6,600円
- MAG CUP：SIZE/FREE COL/WHITE 3,300円
また、『ファザー マザー シスター ブラザー』に出演のルカ・サバトの来店が決定している。JOURNAL STANDARDA 表参道MEN'S 2Fにて、これらのアイテムのPOP UPスペースを展開。11月5日の20時頃にルカ・サバトがPOP UPイベントに参加する。イベントは19時〜21時の予定で、Entrance Freeだが、状況により入場を制限する場合がある。また、ルカ・サバトの参加も時間制限を設けている。
■ストーリー
ニュージャージーの田舎町に隠居する父を訪ねた娘と息子。かつて破天荒だった父の一人暮らしを心配する姉弟は、その暮らしぶり を確かめようとあれこれと父に問いかける。しかし、返ってくる言葉はどこか噛み合わない――。 一方、ダブリン、同じ街に暮らしながらも、顔を合わせるのは年に一度の家族行事、アフタヌーンティーの席だけ。人気作家の母のもと、しっかり者の姉と自由奔放な妹の三人が集う。互いの私生活には踏み込まないまま、取り繕うように交わされる、どこか他人行儀な会話――。そしてパリでは、両親を亡くした双子の兄妹が、遺品整理のために久しぶりに再会する。かつて両親が暮らしていたアパートメントで遺品に触れながら、ふたりは静かに過去の思い出を振り返る――。 久しぶりの再会。気まずく、ぎこちない会話からのぞき見える家族の「嘘」。 それぞれの人生がコーヒーテーブルの上にこぼれだす。
■出演者（役名：俳優名）
父：トム・ウェイツ
ジェフ：アダム・ドライバー
エミリー：メイム・ビアリク
母：シャーロット・ランプリング
姉：ケイト・ブランシェット
妹：ヴィッキー・クリープス
スカイ：インディア・ムーア
ビリー：ルカ・サバト
■スタッフ
脚本・監督：ジム・ジャームッシュ
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