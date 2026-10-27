Googleから10月27日に発売になった新型フィットネストラッカー「Google Fitbit Edge」をいち早く試す機会を得たので、レビューをお送りします。

価格は2万6,800円で、Googleストアでは発売に先駆けて予約注文を実施中。本日以降、家電量販店など実店舗での販売もスタート予定です。

「Google Fitbit Edge」レビュー。長いバッテリー持ちで気楽に装着し続けられる充実モデル

機材協力：Google

Googleの手首装着デバイスの「真ん中」に位置づけられるGoogle Fitbit Edge

Google Fitbit EdgeはGoogleが販売するウェアラブル端末のうち、2026年に発売になった「Google Fitbit Air」と「Google Pixel Watch 5」の中間に位置づけられる製品です。

多機能なスマートウォッチは不要、しかしシンプルなバンドタイプのトラッカーよりは高機能な製品を求めるユーザーがターゲットで、スマートウォッチと比べた場合には小さいものの、時刻や歩数といった情報を確認するには十分なサイズのディスプレイを搭載しています。

スマートフォンのGoogle Pixelシリーズなどと同じテイストのパッケージ

Google Fitbit Edge本体、リサイクルアルミニウム採用の本体の質感は高め

スマートウォッチなどのウェアラブル端末は時計として使う以外に、最近では運動量や睡眠時間、心拍数といった身体の様々な情報を記録するフィットネストラッカーとしての役割が重視されています。

一般的な腕時計を模したスマートウォッチの場合、本体は大きく重量があり、運動中や睡眠中に身に着けたまま使うには邪魔だと感じる人も少なくありません。そこで腕時計よりも小さく軽いバンドタイプの製品が各社から展開されており、どんなシーンでも身に着けたまま使えるトラッカーとして人気の高いジャンルになっています。

今回試用したGoogle Fitbit Edgeの本体カラーはMatte Black、付属のバンドはObsidianでブラック系の落ち着いたカラーリングです。カラーバリエーションは他にSatin Silver、Satin Pyrite、Champagne Goldもあり、それぞれ本体カラーにあわせたバンドが付属しています。

バンドは「ソフトタッチ コーティングを施したシリコン」とのことで、しっとりとした手触りですが、気温の高い日や運動をした後など身体が熱を帯びてくると少々熱がこもりやすいようにも感じます。別売りの交換用バンドも用意されているので、着用感が気になる場合はバンド交換を検討してもいいかもしれません。交換用バンドは東京・表参道のGoogleストア表参道など実店舗で試すこともできるので、そちらで確認してから購入するといった買い方もオススメです。

パッケージの内容物はGoogle Fitbit Edge以外は充電ケーブル、長さの違う交換用バンド、簡易説明書とシンプルです。充電は専用ケーブルを用いるタイプで、ケーブルのACアダプタ側はUSB Type-Cを採用しています。ACアダプタは付属しないので、手持ちのスマートフォン用の充電器を使う運用になるはずです。

小さいながらも各種センサーが搭載されています

本体以外は充電ケーブルや長さの違うバンドなど、同梱品は最小限です

重量はバンド込みで35g。筆者が普段使っているGoogle Pixel Watch 5 45mmモデルは、メタルバンドを取り付けている分も含め、重量が102gなので、だいたい1/3程度の重さです。

実際に着用していても重さを感じることは稀ですし、睡眠計測のためにGoogle Pixel Watch 5を身に着けて眠ると、稀に重さが気になり無意識に外してしまっていることがあるのですが、Google Fitbit Edgeを試用した約2週間の間にそういったことはありませんでした。





いろんなデータを継続して記録できる分、有料のGoogle Health Premiumも使いたい

実際のGoogle Fitbit Edgeの使い勝手ですが、まずスマートウォッチ比で「バッテリーが持つ」ことが一番のメリットだと感じました。

筆者が普段使っているGoogle Pixel Watch 5だとだいたい2日に1度は充電が必要ですが、Google Fitbit Edgeは仕様上で最大7日間のバッテリー駆動、実測でも5～7日に1度の充電とバッテリー持ちはかなり優秀です。よほどのことがない限り、寝ている間にバッテリーが切れてしまい睡眠記録が途切れてしまうといったことはなさそうです。

センサーは歩数記録などの計測に用いるジャイロセンサーに加え、酸素飽和度を計測するための赤外線センサー、心電図アプリに対応する多目的電気センサーなども搭載しています。かなり小型軽量のGoogle Fitbit Edgeですが測定できる内容は多く、Googleが提供する「Health」アプリでは、様々なデータを記録・表示してくれるため、自身が感じる以上に体の疲労度などを確認できます。

筆者は少し前からスポーツジム通いを再開させていることもあり、実際に記録された情報から運動強度が身体にあっているかを考えるほか、疲労の蓄積を考慮してその日のトレーニングの強度を調節する際の判断などにも利用しています。

Google Fitbit Edgeで取得したデータを見られるGoogleのHealthアプリ

取得したデータは様々な形式で、一覧で確認することができます

睡眠時間のバラつき、睡眠の質などもチェックできます。お世辞にも褒められた睡眠状況ではないのが可視化されています

また、Googleが提供するサービスとして、有料の「Google Health Premium」があります。Google Health PremiumではGeminiを活用したパーソナルトレーナーとして、Google Fitbit Edgeで取得した様々なデータから、トレーニングメニューや生活習慣の相談をしアドバイスを受けることができます。

Google Fitbit Edgeはバッテリー稼働日数が長いので身に着けたままでいる時間が長く、その分だけ多くの身体データがHealthアプリに同期、保存されていきます。結果としてそれらのデータをもとに、より自分にあったトレーニングメニューの相談の確度も高くなっていくため、スポーツジムに通うなど継続的に運動をしている人は、Google Health Premiumも利用した方がGoogle Fitbit Edgeを使うメリットは大きいです。

なお、Google Fitbit Edgeを購入するとGoogle Health Premiumが3カ月無料で利用できます。ただやみくもに身体を動かすよりも、自分の身体の状態から最適と思われるトレーニングや生活習慣のアドバイスが受けられるので、有料と忌避せずぜひ一度使ってみてほしいサービスです。

身体の調子を可視化したい人にオススメのGoogle Fitbit Edge

Google Fitbit Edgeですが、これまで様々なウェアラブルデバイスを使ってきた筆者からすると、最も手軽に身体の調子を可視化してくれるデバイスだと感じました。

スマートウォッチだとその大きさや重さ、バッテリー稼働時間からどうしても手首から離れる時間も多く、ときにはそのままつけ忘れてしまうなど取りたいデータが取れない場面に遭遇することも珍しくありません。また、ディスプレイがなくより軽量でバッテリーが持つデバイスもありますが、都度アプリを開かないと運動量や体調を確認できないのは意外と不便です。

その点、Google Fitbit Edgeは軽くバッテリーも持つので常につけっぱなしでも着用のストレスは少なく、小さいながらもディスプレイがあることで、運動量や体調をサッと確認することができます。

例えば歩数情報が目に入るだけでも、ジムに通う時間が取れない日には「ちょっとコンビニやスーパーまで歩いていこう」と動く動機付けにもなります。心拍数の情報も普段から気にするようにしていると、ふとしたときにいつもより高く、なんだか調子が悪いのはこれが理由かな？と考えるきっかけにもなります。

さらにこうした気づきから、HealthアプリとGoogle Health Premiumの組み合わせで自分の体が今どんな状態か知り、相談することで見えてくることも多数あり、これは身体の調子を可視化するデバイスなのだと試用して感じた次第です。

本格的に運動に取り組む人はもちろん、少しでも自分の体調に気を遣いたいと考える人にはスマートウォッチほど大仰ではなく生活に取り込める、丁度いいデバイスがGoogle Fitbit Edgeです。