新時代のラブストーリー『ピリオン』の《ワンシーン》ポスターが【犬の日記念】に公開

英国の新鋭、ハリー・ライトン監督が放つ長編監督デビュー作『ピリオン』（2026年12月4日公開 配給：トランスフォーマー）の《ワンシーン》ポスターが11月1日の【犬の日記念】に公開となった。

『ピリオン』は、一見過激なBDSMカルチャーを背景にしながら、「誰かに愛されたい」という切実な願いを、ユーモアと優しさに満ちたまなざしで映し出すラブストーリー。タイトルの「ピリオン（Pillion）」は、「バイクの後部座席」 を意味する。

『ハリー・ポッター』シリーズ（1999〜2011）のダドリー役で知られるハリー・メリングと『ノースマン 導かれし復讐者』（2022）『インフィニティ・プール』（2023）などで存在感を放つアレクサンダー・スカルスガルドが初共演を果たし、抜群のケミストリーを見せる。英国の新鋭ハリー・ライトン監督の長編デビュー作で、2025年のカンヌ国際映画祭でプレミア上映されるや、約7分間に及ぶ熱狂的なスタンディングオベーションを巻き起こした。

この度、11月1日、《犬（ワンワンワン）の日》にちなんで、本作から犬たちの名演にフィーチャーした《ワンシーン》ポスターと、犬たちを捉えた新場面写真3点が公開となった。

ワンシーンポスターは、クリスマスの夜に出会った内気で控えめな青年コリン（ハリー・メリング）と、カリスマ性を纏ったバイカーのレイ（アレクサンダー・スカルスガルド）が、それぞれともに暮らす2匹の犬を全面フィーチャーしたもの。上から、レイが溺愛するロットワイラーのロージーと、コリンが両親とともに世話をするミニチュア・ダックスフントのヒッポ。コリンとレイがクリスマスの夜に初めての「デート」をする際、それぞれが待ち合わせ場所に連れてきた場面から大きく切り取った。

あわせて公開となったこのシーンの場面写真からも確認できるが、この2匹のサイズの違いや対照的な佇まいは、ふたりの関係性を見事なまでに暗示しており、ふたりが織りなす過激でありながらピュアな恋の物語を彩る上での監督の徹底したこだわりを感じさせる。

また、ポスターの出演者の欄には、スカルスガルドとメリングの名前に先んじて2匹の本名が役名とともに記載され、キャッチコピーも本ポスター用に＜スクリーンに映った瞬間、彼らは観客の視線を釘付けにした！マギーとヒッポによる、ワンダフルな名演＞と付けられるほどの徹底ぶりだ。

本作は、第78回カンヌ国際映画祭においてパルムドッグ賞を受賞しているが、厳密に言うとパルムドッグ賞にはいくつかの部門があり、本作はパルムドッグ賞における、主役を食ってしまうほどの輝きを放った犬たちの場面に贈られる「最高のワンシーン賞（マット・モーメント賞）」部門での受賞となる。このポスターが捉えた、夜の逢瀬に同行するシーンでの見事な存在感が評価されての受賞となった。

ハリー・ライトン監督はこの受賞にあたり「ヒッポは演技をしているのではなく、その世界に完全に生きていました。もちろん、アレクサンダーやハリーも素晴らしい仕事をしてくれていますが、映画をその小さな足で引っ張っていったのはヒッポなんです」とコメントしている。

さらに、犬版アカデミー賞としても知られる今年のFido賞においても、ロージーを演じたマギーが単独でロムコム・ローバー賞を受賞している。

なお、この《ワンシーン》ポスターは、今後具体的な展開も予定されているので、期待していただきたい。