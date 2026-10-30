ナチス・ドイツの軍艦を沈め、ノルウェーの歴史を変える決断下した大佐を描いた『孤高の決断 ナチスの軍艦を沈めた老兵』（2027年1月15日公開 配給：アット エンタテインメント）の日本版予告編と場面写真9点が公開となった。

『孤高の決断 ナチスの軍艦を沈めた老兵』は、ナチス・ドイツの軍艦を沈め、ノルウェーの歴史を変える決断下した退役間際の大佐を描いた戦争ドラマ。監督は1991年生まれの新鋭ダニエル・ファーレ。長年にわたるリサーチを重ね、この歴史的一夜を映画化し、長編デビュー作にしてノルウェーで記録的大ヒットを打ちたてた。

ナチス・ドイツのポーランド侵攻によって始まった第二次世界大戦。約120年間、他国との戦争を経験していなかったノルウェーは、中立の立場を貫いていた。しかし、1940年4月9日深夜、濃霧の中、国籍不明の艦隊がノルウェー海域のオスロ・フィヨルドに侵入する。「ドイツの大艦隊がデンマークから北上中」「英国艦隊も向かっている」――情報は錯綜し、攻撃すれば宣戦布告とみなされかねない。艦隊は首都オスロまで30分の距離にあるオスカースボルグ要塞へ迫っていた。「司令部からの命令がない限り、実弾は撃てない」。部下たちが制止する中、退役まであと数か月の要塞指揮官エリクセン大佐は、祖国を防衛するため攻撃命令を下す。

今回公開となった日本版予告編では、冒頭、ノルウェーで6週連続1位の大ヒットした作品であることが打ち出され、大きな爆音とともに、大砲が発射される衝撃的な映像で始まる。4月8日深夜、正体不明の艦隊がノルウェー海域に侵入したという情報のみで、上層部は「早まるな」、部下たちも「宣戦布告もなく、軍艦とは限らない」と意見し、引退間近の大佐は判断に苦慮する。しかし、4月9日未明、艦隊がいよいよ首都オスロに迫ると、大佐は独断で戦闘の準備を指示し、120年中立を保ってきたノルウェーの運命を変える、ナチス・ドイツ艦隊への砲撃を開始する、"孤高"の決断を下した。終盤、艦隊への砲撃に対し、戦闘機や軍艦による激しい反撃にあい、爆撃や銃弾が飛び交う戦闘シーンは、その場にいるようなリアリティがあり緊迫感が伝わってくる。そして、最後に、モノクロ映像で水辺に立つ大佐の後ろ姿が映し出され、「英雄か、戦犯か」というコピーにより、国を救ったはずの彼の決断が正しかったのか、観る側の興味を惹きつける。