ブラッド・ピット率いる映画製作会社プランBエンターテインメントが製作する青春映画『オルモと夏のステレオ』（2026年11月20日公開 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の本編映像と場面写真2点が公開となった。





ブラピ率いるPLAN Bが贈る青春映画『オルモと夏のステレオ』の本編映像と場面写真2点が公開

『オルモと夏のステレオ』は、14歳の少年オルモと、寝たきりの父に翻弄されるロペス家の"最低で最高な1日"が、ほろ苦いユーモアと温かなまなざしで描かれる。第75回ベルリン国際映画祭パノラマ部門で上映された本作は、「今こそ必要な一本─Deadline」「たった一日の出来事が、永遠に心に刻まれる─ The Moveable Fest」「青春映画の新たな傑作─IndieWire」と批評家たちから絶賛されている。

監督は『ニューオーダー』（2020）でヴェネツィア国際映画祭銀獅子賞を受賞したミシェル・フランコ。もう一人の監督で、脚本も手がけるのは、メキシコ出身のフェルナンド・エインビッケ。2004年の長編デビュー作『ダック・シーズン』はカンヌ国際映画祭でプレミア上映され、メキシコ最高峰の映画賞アリエル賞で11部門を受賞。3作目の"CLUB SANDWICH"（2013）ではサン・セバスチャン国際映画祭最優秀監督賞を受賞するなど、アメリカのインディペンデント映画界でも高い評価を受けてきた実力派だ。長編監督作としては12年ぶりとなった本作で描くのは、誰もが身に覚えのある思春期のあの頃。背伸びした恋をして、友達と笑い、親に反発し、家族の愛情に触れていく。そして、1979年の空気をたっぷりと閉じ込めた世界観が、どこか懐かしく、まぶしい記憶を呼び起こす。

主人公オルモを演じるのは、オーディションで抜擢されたアイヴァン・ウタパ。オルモが想いを寄せる幼なじみのニーナ、病気で寝たきりの父・ネストル、家族を支える母・セシリア、姉・アナ、親友・ミゲルら、個性豊かな登場人物たちが、ひとつの家族に巻き起こる"最低で最高な1日"を形づくっていく。

作品を彩るのは、レコード、一体型ステレオ、ローラースケート、真っ赤なフォード・マスタング、カウボーイシャツにトニー・ラマのブーツなど、1979年を感じさせるノスタルジックなアイテムの数々。ニューメキシコの乾いた光と土ぼこりがフィルターになったような映像も、本作の大きな魅力のひとつだ。

この度公開された本編映像では、物語の冒頭を飾る本編映像。青空の下で筋トレに励む14歳のオルモが、幼なじみのニーナといい雰囲気になる様子が映し出される。好きな女の子の前で少しでも格好よく見られたい、そんな思春期ならではの淡い期待が垣間見えるひと幕だ。映像を彩るのは、メキシコのロックバンド、ロス・ダグ・ダグズ（Los Dug Dug's）の楽曲"Yo no Sé"だ。1979年の空気をまとった軽快なサウンドが、オルモの胸の高鳴りをいっそう引き立てる。恋とパーティに心を奪われる14歳の少年の、ひと夏の物語の幕開けに注目してほしい。

監督・脚本を務めたフェルナンド・エムケは、本作について「私は昔から、成長に関する物語 ―その喜び、遊び心、痛み、戸惑い― に惹かれてきました」と語る。これまでの作品にも子供たちを登場させてきたというエムケ監督。本作では、14歳の頃からメキシコで共に育った親しい友人、バネッサ・ガルニカと共同で脚本を執筆した。

続けて、エムケ監督は「私と彼女は音楽が好きでジョン・ヒューズ監督の映画が好きという共通点があり、そのおかげでとても自然に意思疎通ができました」と振り返る。脚本づくりにおいて、二人には明確な判断基準があった。「何かがうまくいっているかどうかを判断する基準はシンプルでした。私たちを笑わせたものは残す。泣かせたものならなおさら残す、です」と述べている。

本作で描こうとしたのは、思春期のきらめきだけではない。「本作では、思春期がもたらす美しさや心の痛みといったあらゆる側面を描きつつ、ごく普通の家族が日々直面するとんでもない状況にも光を当てたかった」と強調する。

その根底にあるのは、監督自身の心の奥深くに刻まれた個人的な体験だ。「本作は私の心の奥底にある極めて個人的な体験から生まれました。この映画の制作の過程を通じて、私たちが個人的な体験を普遍的なものへと昇華できたことを願っています」想いを伝える。長年の友人との共同作業を通じて、エムケ監督自身の体験が一本の映画として結実した。