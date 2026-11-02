ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督、ティモシー・シャラメ主演のSFスペクタクル『デューン 砂の惑星 PART3』（2026年12月18日日米同時公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）の公開前に、11月27日より一部劇場にて過去2作のIMAX再上映が決定した。また、現在、配信中の各サービスに加え、本日11月2日よりPrime Videoでも過去2作の見放題配信がスタートした。

『デューン 砂の惑星』シリーズ過去2作のIMAX再上映が決定 - Prime Videoでも見放題配信開始

『デューン 砂の惑星 PART3』は、宇宙で最も貴重な資源"スパイス"が唯一採れる砂の惑星＜デューン＞を舞台としたシリーズ第3弾。主人公は、宇宙の頂点に君臨する皇帝と仇敵ハルコンネン家の策略で、家族を失った青年ポール（ティモシー・シャラメ）。すべてを奪われた彼が、逃げ込んだ砂漠で"砂の民"と出会うまでが描かれた『DUNE/デューン 砂の惑星』（2021）。その後、運命の女性チャニ（ゼンデイヤ）と結ばれ、"砂漠の戦士"となったポールが家族を奪った相手への復讐に立ち上がり、戦いの果てに勝利を掴むまでが描かれた『デューン 砂の惑星PART2』（2024）に続く完結編となる。

この度、11月27日より一部劇場にて過去2作のIMAX再上映が決定した（日本初公開となる「PART3」の冒頭7分映像付き）。また現在、配信中の各サービスに加え、本日11月2日よりPrime Videoでも過去2作の見放題配信がスタート。あわせて、「PART3」の場面写真も一挙公開となっている。あらゆる場面や人物を捉えた写真からも、目も心も奪う極上の映像と物語の一端を味わうことができる。ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督が「3部作として完成するのが夢でした。ポールの物語の結末を描くには、『PART3』の映画化がどうしても必要でした」と語る通り、「3」は監督が最も映像化を望んでいた一作。「1」「2」を経て、この壮大な物語が「本当に何を描こうとしていたのか」は、この完結作で明らかになる。

今回の再上映では、ポールが"頂点"に辿り着くまでの心震わせる道のりを、広大な砂漠を舞台にした圧巻の戦いと、IMAXカメラの特性をいかした圧倒的な映像美と没入感とともに劇場で体験することができる。

そして再上映から3週間後には、いよいよ世界待望の完結作『PART3』が公開となる。宿敵への復讐を果たし、皇帝となったポールを襲うのは、"運命"とも言うべき復讐の代償の終わらない戦いだ。「2」の終わりから約20年が経過。平和だけを望んでいたはずのポールは、いつしか数多くの星を征服する皇帝となっていた。平和のための戦いは決して終わらず、彼の名のもとに砂漠の民は外宇宙に侵攻を続け、ポールは負の連鎖に絡めとられる。やがて皇帝の強大な権力を恐れた勢力による、暗殺計画さえ動き出す。果たしてポールは、定められた運命に抗い、宇宙に平和をもたらす英雄となるのか。それとも宇宙に破滅をもたらす存在となってしまうのか？ 愛する者たちをも巻き込み、宇宙の命運を賭けた最大の決戦が始まる。

「1」は第94回アカデミー賞で最多6部門を受賞、「2」も第97回アカデミー賞で2部門受賞を果たし、本作では、過去に『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ（2001〜03）が、3部作としての評価で3作目でアカデミー賞を席巻したように、すでにアカデミー賞受賞の最有力作品と目されている。「1」「2」で描かれたのは、ポールが"英雄"になるまでの物語。「3」が描くのは、英雄になった後に彼に待つ"代償"だ。3作目の結末を観て、はじめて『デューン』の真のテーマを映画ファンは知ることになる、まさに『PART３』を観ずに、『デューン』を語ることは出来ないと言える渾身の一作だ。2026年を締めくくる最高の1本として、映画史に"確実に名を刻む"、目も心も奪う極上の映像と物語の＜完結＞を劇場のスクリーンで体感していただきたい。上映期間は、11月27日より1週間限定で、『DUNE/デューン 砂の惑星』『デューン 砂の惑星PART2』の2作品を日替わりで、各日1回上映する予定。上映劇場は以下の通り。

ローソン・ユナイテッドシネマ札幌

TOHOシネマズ日本橋

グランドシネマサンシャイン池袋

横浜ブルク13

TOHOシネマズ名古屋栄

TOHOシネマズなんば

109シネマズ大阪エキスポシティ

広島バルト11

ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13

本編の前後に、このリバイバル上映でしか観られない特別映像を上映。さらに、『デューン 砂の惑星PART3』本編の冒頭約7分を特別上映する。

なお、本日11月2日よりPrime Videoで見放題配信が始まった『DUNE/デューン 砂の惑星』『デューン 砂の惑星PART2』は、HBO Max onとHuluでも見放題配信を行なっている。また、NETFLIXとU-NEXTでは、『DUNE/デューン 砂の惑星』のみ見放題配信を行なっている。