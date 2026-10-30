キヤノンのコンパクトデジカメ「PowerShot G7 X Mark III」やデジタル一眼レフカメラ「EOS 5D Mark II」など、キヤノンの歴代カメラがバンダイの「めじるしアクセサリー」としてミニチュア化。ファスナーやバッグ、カメラのストラップなどに簡単に取り付けられる構造で、お気に入りのカメラをいつでも身につけられる。
全国のガシャポン自販機にて2027年2月から発売する予定。価格は1回400円。一般販売に先立ち、オンラインショッピングサイト「ガシャポンオンライン」で予約販売を開始している。
今回発表しためじるしアクセサリーのラインナップは以下の通り。このうち、IXY 210FとPowerShot G7 X Mark IIIが初ミニチュア化となる。
- IV Sb（4Sb）型+Serenar 50mm F1.8 I
- 7S型+CANON 50mm F0.95
- F-1+FD55mm F1.2 S.S.C. ASPHERICAL
- EOS 5D Mark II+EF24-70mm F2.8L USM
- EOS R1+RF70-200mm F2.8 L IS USM Z（ホワイト）
- IXY 210F（4色）
- PowerShot G7 X Mark III（2色）