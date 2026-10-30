キヤノンのコンパクトデジカメ「PowerShot G7 X Mark III」やデジタル一眼レフカメラ「EOS 5D Mark II」など、キヤノンの歴代カメラがバンダイの「めじるしアクセサリー」としてミニチュア化。ファスナーやバッグ、カメラのストラップなどに簡単に取り付けられる構造で、お気に入りのカメラをいつでも身につけられる。

全国のガシャポン自販機にて2027年2月から発売する予定。価格は1回400円。一般販売に先立ち、オンラインショッピングサイト「ガシャポンオンライン」で予約販売を開始している。

今回発表しためじるしアクセサリーのラインナップは以下の通り。このうち、IXY 210FとPowerShot G7 X Mark IIIが初ミニチュア化となる。