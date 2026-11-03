『アベンジャーズ/ドゥームズデイ』（2026年12月18日日米同時公開 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）にドクター・ドゥーム役で出演しているロバート・ダウニー・Jr.よりビデオメッセージが到着し、日本版予告が公開となった。

世界中に衝撃と感動を巻き起こした「アベンジャーズ」が、新たな伝説の幕を開ける―。2026年最大級の注目を集める劇場映画最新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』が12月18日より日米同時公開となる。7年ぶりの「アベンジャーズ」シリーズ最新作であり、全世界歴代興行収入No.1記録を塗り替えた伝説の作品『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）の「その先」を描く本作。アイアンマン役で知られるロバート・ダウニー・Jr.が演じる〈ドクター・ドゥーム〉が新たな脅威として迫り、世界の命運を背負った、最強のヒーローチーム〈アベンジャーズ〉は新たな戦いへと身を投じていく。

スティーブ・ロジャース役の中村悠一らの続投とともに、超豪華声優陣29名が発表となり話題を呼んだが、アベンジャーズが生んだ全てを滅ぼす復讐者として、かつてない脅威をもたらす＜ドクター・ドゥーム＞の声優だけ明かされておらず、ファンの間では考察が白熱していた。そしてこの度、ドクター・ドゥームの日本版吹替声優を森川智之が務めることが、本国キャストであるロバート・ダウニー・Jr.からのビデオメッセージにより発表され、ドゥーム役に決まった森川の驚きと作品への熱いコメントも到着。併せて、森川をはじめ、先日発表された豪華声優陣の熱演を堪能できる、日本版予告が公開となった。

『アベンジャーズ／エンドゲーム』以来、約7年ぶりとなるMCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）復帰を果たすロバート・ダウニー・Jr.。かつてアイアンマンとして世界を救った男が、今度はアベンジャーズを脅かす最大の敵として立ちはだかるという衝撃の展開に加え、未だに謎に包まれているドクター・ドゥームは一体何者なのか、世界から注目が集まっている。

公開となった映像では、ロバート・ダウニー・Jr.が「『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』で私が演じるドクター・ドゥームですが、森川智之さんが日本語吹替版を担当されることになりました。最高です！」と高らかに発表。さらに「森川さん本当にありがとうございます。日本の皆さんにあなたの演技を届けられるのが楽しみです。藤原啓治さんの遺志は受け継がれます。そのレガシーと共に『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』で映画館でお会いしましょう」と、森川への熱いエールを贈った。ロバート・ダウニー・Jr.の吹替声優と言えば、『アイアンマン』から長きにわたり藤原啓治が務めてきた。しかし、藤原はMCU作品では、「エンドゲーム」での出演を最後に55歳の若さで逝去した。その後任となった森川は、藤原の代表作でもある「クレヨンしんちゃん」の野原ひろし役も受け継いでいる。誰もが認める藤原の後継者であり、「アベンジャーズ」の歴史に新たな名を刻むこととなった森川がドゥーム役として、どのような演技を見せるのかにも注目したい。

マーベルの歴史を支えてきたハリウッドスターから直々のメッセージを受けた森川は「ちょっとグッときちゃいましたね。本当に想像していたよりはるかに上をいく映像を見させてもらいました。世界で名だたる映画俳優ロバート・ダウニー・Jr.さんからの直々のコメントだったので、僕は声優をしてもう40年なんですが、その40年の集大成としてしっかりと演じきりたいと思います！」と語る。そして、"雷神"ソーの渾身の一撃も指二本で受け止める圧倒的な力を持ち、アベンジャーズにかつてない絶望をもたらすことが予想されているドクター・ドゥームの声優就任について「ファンの皆さんはドクター・ドゥームを誰が演じるのかというのを『まだかまだか』と、すごく注目していただいたと思います。僕もいちファンとしてこの作品を、すごい楽しみにしていたし、そういった意味でもファンの皆さんの目線も含めて、同じようにこの作品がちゃんと大成功するために、精一杯力を出し切りたいなと改めて思っています」と想いを明かした。さらに、藤原の後任としてMCU作品でロバート・ダウニー・Jr.の吹替を担当する重責についても「藤原さんは同期でもあるので、ずっと声優業界の新人として二人でやってきた時期も長かったので、彼の想いも含めてしっかりと反映させながら皆さんに楽しんでもらえる作品にしたいなと思います。がっかりさせたくないという思いも強くあります！」と並々ならぬ覚悟を口にしており、ドクター・ドゥームとして「アベンジャーズ」シリーズに帰還を果たしたロバート・ダウニー・Jr.の演技をどのように表現するのか、大きな期待が寄せられる。

INFINITY VISION版

Dolby Cinema版

4DX版

SCREENX版

さらに、ドクター・ドゥームの姿が崇拝されるかのように、ステンドグラスで表現されたINFINITY VISION版ポスターが公開となった。INFINITY VISION版は、スクリーン、音響、映写品質において最適な基準を満たしたディズニー認定シアター「INFINITY VISION認定シアター」にて上映される。そして、アベンジャーズ最強格である"雷神"ソーの巨体も軽々と吹き飛ばした"力"を宿した、ドクター・ドゥームを写すDolby Cinema版ポスター、銀色に輝くマスクと、緑に染まったマント、分厚い鎧を身に纏い、その雰囲気から、世界を滅亡に導くシリーズ最大の脅威であることを予感させる4DX版ポスター、緑・紫・黄色のマントを身に着けた人物が、怪しげにドゥームを取り囲んだ、不穏な空気を漂わせるSCREENX版ポスターも公開となっている。いずれのポスターも、アベンジャーズを窮地に追い込むほど恐ろしいパワーを持った、ドクター・ドゥームの抱える"闇"が垣間見えるようなビジュアルとなっている。

『アベンジャーズ／エンドゲーム』で世界中を熱狂させたヒーローたちの物語から7年。全世界歴代興行収入 No.1に返り咲いた伝説的作品の先に待ち受けるアベンジャーズ史上最大の脅威、ドクター・ドゥーム。かつてない最大の危機を前に集結する歴代ヒーロー達が見せる壮大な"アッセンブル"。果たして滅亡の日を前に、ヒーローたちは再び一つになることができるのか――。世界中が待ち望んだ新たな「アベンジャーズ」の伝説となる『アベンジャーズ/ドゥームズデイ』を、ぜひ劇場で見届けていただきたい。

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