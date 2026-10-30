ヤン・コマサ監督の監禁スリラー『HEEL/ヒール』（2026年11月27日公開 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の本予告が公開となった。
『HEEL/ヒール』は、誘拐された不良青年トミーと、彼を"いい子"に更生しようとする不気味な家族をめぐる心理スリラー。
監督は、『聖なる犯罪者』（2019）でアカデミー賞国際長編映画賞にノミネートされ、現代社会に潜む矛盾と人間の倫理を鋭く描いてきたポーランドの鬼才、ヤン・コマサが務める。
一家の父クリスを演じるのは、『アドレセンス』（2025）のスティーヴン・グレアム。心に傷を抱えた母キャスリンには『To Leslie トゥ・レスリー』（2022）のアンドレア・ライズボロー、トミー役には『1917 命をかけた伝令』（2019）のアンソン・ブーン。さらにプロデューサーには、ポーランド映画界の巨匠イエジー・スコリモフスキと、そして半世紀以上にわたるキャリアで80本以上の作品を手がけ、今月11日に77歳で逝去したことが報じられたジェレミー・トーマスが名を連ねる。
この度、本予告が公開となった。舞台は、クリス（スティーヴン・グレアム）の一家が暮らす屋敷の地下にある監禁部屋。映像は、トミー（アンソン・ブーン）が過去に起こした破壊行動を記録した動画を、鎖に繋がれた本人にクリスが見せるシーンから始まる。「脱帽だよ」「何の罰も受けずによく生きて来られたな」――穏やかな声色でトミーのこれまでの振る舞いを責めるクリス。そうして始まるのは、トミーを＜良い子＞に再教育するための、歪んだ＜躾＞だった。
「ここから出たら、ぶっ潰すぞ」――監禁されてもなお反抗的な態度を崩さず、力任せに鎖をちぎって脱出しようとするトミー。だが、そんな抵抗も虚しく、鎖はびくともしない。クリスはあくまで平静を保ち、「トミーは今反抗期」と、まるで子どものわがままをなだめるかのように優しく声をかける。しかし、その柔らかな口調の裏には冷酷さが潜んでいた。「悪い子だ」と告げ、トミーをじわじわと追い詰めていく。
やがて、トミーは「僕がやった事を謝りたい」「もうしないよ」と口にするようになり、クリスもまた「いい子だ」と応じるがー・果たして、トミーは本当に反省したのか？ それとも、過酷な監禁から逃れるため、父の望む＜良い子＞を演じているだけなのか？逃げ場のない地下の監禁部屋で繰り広げられる異様な＜躾＞が、戦慄の展開を予感させる予告となっている。
『時計じかけのオレンジ』（1971）を彷彿とさせる異様な＜再教育＞が進むにつれ、誘拐犯と被害者の区別は少しずつ曖昧になり、いびつな共同生活はやがて「家族」のかたちを成し始める。人は変われるのか。愛と支配の違いは何か──大胆かつ挑発的な視点で「正しさ」を問い直す、危険な家族の寓話である。
■ストーリー
ドラッグ、パーティー、暴力に明け暮れる19歳の青年トミー（アンソン・ブーン）は、ある夜、飲み騒いだ仲間たちと別れた直後、何者かによって誘拐されてしまう。人里離れた一軒家の地下室で目を覚ましたトミーは、自身が犬のように首輪を嵌められ鎖でつながれていることに気付くと激しい怒りと恐怖に襲われる。その家には物腰の柔らかな父クリス（スティーヴン・グレアム）、心に深い傷を抱える母キャスリン（アンドレア・ライズボロー）、そして幼い従順な息子ジョナサン（キット・ラクセン）が住んでいた。謎めいた夫婦は、罰と褒美を与えながらトミーを"いい子"に更生しようとするが、一体彼らの本当の目的とは？
■出演者
クリス：スティーヴン・グレアム
キャスリン：アンドレア・ライズボロー
トミー：アンソン・ブーン
ジョナサン：キット・ラクセン
■スタッフ
監督：ヤン・コマサ
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