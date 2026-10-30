ヤン・コマサ監督の監禁スリラー『HEEL/ヒール』（2026年11月27日公開 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の本予告が公開となった。

『HEEL/ヒール』は、誘拐された不良青年トミーと、彼を"いい子"に更生しようとする不気味な家族をめぐる心理スリラー。

監督は、『聖なる犯罪者』（2019）でアカデミー賞国際長編映画賞にノミネートされ、現代社会に潜む矛盾と人間の倫理を鋭く描いてきたポーランドの鬼才、ヤン・コマサが務める。

一家の父クリスを演じるのは、『アドレセンス』（2025）のスティーヴン・グレアム。心に傷を抱えた母キャスリンには『To Leslie トゥ・レスリー』（2022）のアンドレア・ライズボロー、トミー役には『1917 命をかけた伝令』（2019）のアンソン・ブーン。さらにプロデューサーには、ポーランド映画界の巨匠イエジー・スコリモフスキと、そして半世紀以上にわたるキャリアで80本以上の作品を手がけ、今月11日に77歳で逝去したことが報じられたジェレミー・トーマスが名を連ねる。

この度、本予告が公開となった。舞台は、クリス（スティーヴン・グレアム）の一家が暮らす屋敷の地下にある監禁部屋。映像は、トミー（アンソン・ブーン）が過去に起こした破壊行動を記録した動画を、鎖に繋がれた本人にクリスが見せるシーンから始まる。「脱帽だよ」「何の罰も受けずによく生きて来られたな」――穏やかな声色でトミーのこれまでの振る舞いを責めるクリス。そうして始まるのは、トミーを＜良い子＞に再教育するための、歪んだ＜躾＞だった。

「ここから出たら、ぶっ潰すぞ」――監禁されてもなお反抗的な態度を崩さず、力任せに鎖をちぎって脱出しようとするトミー。だが、そんな抵抗も虚しく、鎖はびくともしない。クリスはあくまで平静を保ち、「トミーは今反抗期」と、まるで子どものわがままをなだめるかのように優しく声をかける。しかし、その柔らかな口調の裏には冷酷さが潜んでいた。「悪い子だ」と告げ、トミーをじわじわと追い詰めていく。

やがて、トミーは「僕がやった事を謝りたい」「もうしないよ」と口にするようになり、クリスもまた「いい子だ」と応じるがー・果たして、トミーは本当に反省したのか？ それとも、過酷な監禁から逃れるため、父の望む＜良い子＞を演じているだけなのか？逃げ場のない地下の監禁部屋で繰り広げられる異様な＜躾＞が、戦慄の展開を予感させる予告となっている。

『時計じかけのオレンジ』（1971）を彷彿とさせる異様な＜再教育＞が進むにつれ、誘拐犯と被害者の区別は少しずつ曖昧になり、いびつな共同生活はやがて「家族」のかたちを成し始める。人は変われるのか。愛と支配の違いは何か──大胆かつ挑発的な視点で「正しさ」を問い直す、危険な家族の寓話である。