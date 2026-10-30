デヴィッド・フィンチャー監督、クエンティン・タランティーノ脚本、ブラッド・ピット主演のNetflix映画『ザ・ファーザー・ミスアドベンチャー・オブ・クリフ・ブース』の予告編と場面写真が公開となった。本作は、2026年11月25日から12月10日の期間限定でIMAX劇場にて上映される。

『ザ・ファーザー・ミスアドベンチャー・オブ・クリフ・ブース』は、クエンティン・タランティーノ監督作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）の約8年後を描いたNetflix映画。

タランティーノが執筆した脚本を、『セブン』（1995）『ファイト・クラブ』（1999）のデヴィッド・フィンチャーが監督するという、映画界を代表する二人のコラボレーションが実現。フィンチャーはNetflixとの継続的な協働を続けており、本作は『Mank/マンク』（2020）『ザ・キラー』（2023）に続くNetflix映画監督作となる。ブラッド・ピットはアカデミー賞受賞に輝いた役、クリフ・ブースを再演。今回の舞台は前作の1969年とは異なる1977年のハリウッドで、映画産業の構造変化、テレビ業界の台頭、スポーツスターの映画進出など、当時の文化的背景が物語の随所に反映されている。キャストにはエリザベス・デビッキ、スコット・カーン、カーラ・グギーノ、ヤーヤ・アブドゥル＝マティーンII、ピーター・ウェラーらが名を連ね、70年代ハリウッドの多層的な人間模様を支える。

この度公開となった予告編では、ベヴァリー・シネマでの騒動や美女の泥レスリング、カーチェイスなど、クリフの周囲で次々と起こる混乱をテンポよく映し出しながら、彼が"フィクサー"としてハリウッドの裏側を処理していく姿を描く。人気TVスターのチャーリー・ピーターズ（スコット・カーン）をめぐるトラブル、ヴェルドゥスコ兄弟の影を落とす犯罪の気配、そして芸能界の表と裏が複雑に絡み合う状況が、フィンチャーらしい緊張感とタランティーノ脚本のユーモアを交差させる形で提示される。1977年のハリウッドの光と影を縫いながら、クリフが再び危険な渦中へ足を踏み入れていく物語のトーンが、映像全体から濃密に伝わってくる予告編となっている。

併せて公開となった場面写真は、車内でヘルメットをかぶり、誰かを挑発するように中指を立てるクリフ・ブースの姿が切り取られている。