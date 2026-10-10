『ゾゾゾ』とは――日本全国の心霊スポットを調査してホラーポータルサイトを作る、という壮大な目標を掲げたホラーエンタテイメント番組である。絶対に行ってはいけない場所に次々と足を踏み入れてしまう落合さん＆ゾゾゾスタッフが遭遇する、戦慄の瞬間……!
『ゾゾゾ変』(ゾゾゾ・タダノなつ/幻冬舎コミックス)より、一部を抜粋してご紹介します。
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このつづきは、『ゾゾゾ変』(ゾゾゾ・タダノなつ/幻冬舎コミックス)にてお楽しみください!
『ゾゾゾ変』(ゾゾゾ・タダノなつ/幻冬舎コミックス)
YouTube総再生回数、1億5000万回以上！ 圧倒的超人気のホラー・エンタテイメント『ゾゾゾ』がついに漫画化!!『ゾゾゾ』とは――日本全国の心霊スポットを調査してホラーポータルサイトを作る、という壮大な目標を掲げたホラーエンタテイメント番組である。ヤバすぎる廃村・T集落、関東最恐の廃ホテル・K、かつての殺人事件の舞台・D神社……絶対に行ってはいけない場所に次々と足を踏み入れてしまう落合さん＆ゾゾゾスタッフが遭遇する、戦慄の瞬間――! 話題作『束の間の一花』の新鋭・タダノなつが描き出す、恐怖と笑いの完全漫画化第１巻。巻末には描き下ろし短編も収録。