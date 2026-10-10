『ゾゾゾ』とは――日本全国の心霊スポットを調査してホラーポータルサイトを作る、という壮大な目標を掲げたホラーエンタテイメント番組である。絶対に行ってはいけない場所に次々と足を踏み入れてしまう落合さん＆ゾゾゾスタッフが遭遇する、戦慄の瞬間……!

『ゾゾゾ変』(ゾゾゾ・タダノなつ/幻冬舎コミックス)より、一部を抜粋してご紹介します。

このつづきは、『ゾゾゾ変』(ゾゾゾ・タダノなつ/幻冬舎コミックス)にてお楽しみください!



