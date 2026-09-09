「これって私の仕事?」「どうして私だけ?」「そこまで言われる筋合いはないのに」職場や仕事をめぐる人間関係の中で、明確にハラスメントとは言い切れなくても、相手の言動に傷ついたり、理不尽さを感じたりした経験はありませんか?

周囲に相談しても「よくあること」「気にしすぎ」と片付けられ、言葉にできないモヤモヤを抱えたままにしている人もいるでしょう。

厚生労働省は、問題となるハラスメントとして、「パワーハラスメント」「セクシュアルハラスメント」「妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメント」「カスタマーハラスメント」「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」を示しています。しかし、日常で遭遇する不快な言動や理不尽な扱いのすべてが、こうした既存の名称や枠組みだけで整理できるとは限りません。

本連載では、マイナビニュース読者500人を対象に、「名もなきハラスメント」に関するアンケートを実施。寄せられた回答の中から、まだ広く名前を与えられていない“名もなきハラスメント”の体験談を漫画で紹介します。

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退職者・異動者が出るたびにほぼ強制させられるのが…

退職者や異動者が出るたびに行われる、職場のプレゼント代の集金。個別に集金が来て、「みんな払っているから」と頼まれると、断りづらいものですよね。

お世話になった人を送り出したい気持ちはあっても、参加や金額が実質的に強制されているなら、負担に感じる人がいるのは当然です。

プレゼントの費用は、あくまで参加したい人が無理なく負担できる仕組みにしておきたいところ。集金する側も、断りやすい伝え方や、明確な任意参加のルールを設けることが大切かもしれません。

あなたの職場では、退職者や異動者へのプレゼント代をどのように集めていますか?

名もなきハラスメントで苦しんでいるなら、自分ひとりで抱え込まないで

「これくらいで気にするのは大げさかもしれない」と、自分の違和感にふたをしていませんか?

しかし、うまく説明できないモヤモヤも、自分の心が発している大切なサイン。ハラスメントに当たるかどうか、誰が正しいのかをすぐに決める必要はありません。まずは、どの言動が気になったのか、なぜつらかったのか、その出来事によって何が変わったのかを整理してみることが、自分を守る第一歩になります。

相手に悪気がないことと、自分が傷つかないことは必ずしも結び付きません。立場の違いや周囲との関係によっては、その場で拒否したり、自分の気持ちを伝えたりするのが難しい場合もあります。一人で抱え込まず、記録を残す、信頼できる人に相談する、相手と距離を取るなど、自分にとって負担の少ない対応を選んでください。

そして、自分にとっての「普通」が、相手にとっても同じとは限りません。誰かの違和感を「気にしすぎ」と決めつけず、立ち止まって耳を傾けること。それが、まだ名前のないハラスメントを減らすきっかけになるのではないでしょうか。

調査時期: 2026年7月6日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500名

調査方法: インターネットログイン式アンケート