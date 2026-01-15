コロナ禍で一気に広がりを見せた「リモートワーク」。オンライン会議システムやビジネスチャットツールが進化し、ストレスなく行えているという方もいるのではないでしょうか。一方で、依然として社員間のコミュニケーション不足やセキュリティ管理などといった不安な一面も。アンケート結果の結論として最も現実的で効果的なのは、リモートワークとオフィス勤務を組み合わせた"ハイブリッド運用"とのことです。

リモートワークについてのアンケート

リモートワークがどのように捉えられているのか、本記事ではマイナビニュース会員を対象にアンケート調査を行いました。リモートワークの概要と、アンケート調査の結果をご紹介します。

リモートワークとは

リモートワークは「ネットワークを利用して職場から離れた場所で勤務すること」(『大辞林』)と定義されています。自宅、サテライトオフィス、コワーキングスペース、カフェ、移動中の電車などで行う仕事がこれに当てはまります。

リモートワークのメリット、デメリット

リモートワークのメリットとデメリットは何でしょうか。企業と労働者それぞれの視点でまとめると下記のようになります。

メリット

企業にとっては有能・多能な人材を確保でき、業務効率の向上、コスト削減などにつなげられる可能性があります。一方、労働者にとっては、通勤がなくなり時間的または体力的な負担が減る、育児、介護、自己啓発などにかけられる時間が増える、などのメリットが考えられます。

また、社会全体で捉えると、リモートワークは人口密度の分散や少子化対策、社会参加の促進など、社会課題の解決につなげられると期待されています。

デメリット

企業にとっては勤怠管理やセキュリティ管理が難しくなる、PC貸与やインフラのコストが増える、社員同士のコミュニケーションの希薄化などがデメリットとなります。労働者にとっては、キャリアアップへの不安感、孤独感、仕事環境の整備への負担などのデメリットが指摘されています。

リモートワークとテレワークの違いとは

テレワークとは、英語の「tele」(遠く)と「work」(働く)をつなげた造語です。

リモートワークもテレワークも、一般的には同じ意味で使用され、複数の辞書にも同じ意味で記載されています。ただし、テレワークという言葉は国や公的機関で使われる傾向にあります。総務省のサイトには「テレワークとは、ICT(情報通信技術)を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」と記載されています。

リモートワークの現状は?

コロナ禍で注目され、一気に広まったリモートワーク。総務省の「通信利用動向調査」によると、コロナ前は日本の民間企業の導入率が20%程度だったのに対し、2020年には50%弱、2021年には50%を超える水準にまで増加しました。その後、緩やかな減少傾向にあります。2024年の調査では47.3％が導入、4％が導入予定という結果になっています。

【アンケート調査】リモートワークをしたことがありますか?

ここからはマイナビニュース会員を対象に行った「リモートワークについて」のアンケート調査の結果をご紹介します。

まず「リモートワークをしたことがありますか」と聞きました。

はい…53.6%

いいえ…46.4%

5割強の方が「リモートワークをしたことがある」と回答。

ここからは「リモートワークをしたことがある」と答えた方への質問とその回答です。

【アンケート調査】リモートワークに必要な機材はそろっていましたか?

はい…74.9%

いいえ…25.1%

リモートワークに必要とされるものの基本は、パソコン、スマートフォン、インターネット回線。これさえあれば最低限の仕事ができる環境になりますが、さらに生産性や快適性を求めるなら、オンライン会議用のヘッドフォン、モニター、長時間座っても疲れにくい椅子などがあります。

【アンケート調査】チーム内のコミュニケーションは円滑にできていましたか?

はい…75.3%

いいえ…24.7%

リモートワークでは「コミュニケーションの希薄化」が心配されていますが、今回のアンケート調査ではあまり感じていない方が多い様子。オンライン会議ツールの質が上がり、Slack、LINE WORKSなどのビジネスチャットツールが定着したことも一因として考えられるでしょう。

【アンケート調査】オンライン会議の頻度や質に満足していますか?

はい…64.2%

いいえ…35.8%

リモートワークを行ううえで、欠かせない存在となっているのがTeams や Zoomなどのオンライン会議ツール。資料共有だけでなく、会議内容の要約、字幕表示などの機能も定番となっています。

【アンケート調査】リモートワークにおける生産性はオフィス勤務と比べてどうですか?

上がったと思う…47.9%



下がったと思う…31.6%



わからない…20.5%

リモートワークで仕事の生産性が上がったと答えた方は、半数以下。下がった、わからないと答えた方は合わせると50％以上となりました。

上がったと思うと答えた方の声

「オンライン会議は一人ずつしゃべる必要があるので、雑談などが省かれていいと思う」(30歳男性)

「通勤の時間を考えると大変効率がいい」(62歳男性)

「外線電話をとる必要がないので、事務仕事の生産性はとても上がりました」(49歳男性)

「基本的に電話しないことになっているので、仕事の割り込みがなく、優先順位を決めて効率的に進められた」(56歳男性)

「多少の体調不良でも、リモートワークなら仕事ができるので」(44歳男性)

下がったと思うと答えた方の声

「オンライン会議の参加者が多いとモニター越しで顔が見づらく、コミュニケーションが取りづらかった」(67歳男性)

「製造業での生産管理なので、できることが限られていた」(44歳男性)

「自分のペースで進められると思っていたが、実際は時間の制約があり、機材の設定も大変だった」(58歳男性)

「自宅では気が散ってしまい仕事になりにくいと感じる」(40歳女性)

「椅子や机が仕事用のものでないので、長時間の姿勢が辛いです」(44歳女性)

【アンケート調査】リモートワークについてどう思いますか?

最後に、リモートワークについてどう思うのか聞きました。

「通勤時間がないことはメリットであるが、オンオフの切り替えが非常に難しいと感じている」(44歳男性)

「本社と支社など、離れた拠点同士ならいいと思う。ただ、実際には顔を突き合わせたほうが意思疎通のずれは少ないと思う」(56歳男性)

「細かい確認作業はオフィスの方がしやすい。柔軟な働き方として一長一短かなと思う」(53歳男性)

「優秀な人材はリモートでも出社でもパフォーマンスは変わらないが、そうでない人材はリモートだとさぼる傾向。育児中の人には良いのでは」(61歳男性)

「自己管理の重要性をとても感じる。人によって向き不向きがあると思う」(52歳男性)

リモートワークはオフィス勤務とのハイブリッドが理想的

リモートワークについて、アンケート調査を交えてご紹介しました。約半数の方が「リモートワークをしたことがある」と回答し、そのなかで半数の方が、社員間のコミュニケーションやオンライン会議の質に満足していると答えました。

リモートワークによって生産性が上がったかどうかについては、意見が分かれているようです。「通勤のストレスがない」、「会議での雑談が減り効率が良い」、「電話などで中断されることがない」など肯定的な意見がある一方で、「社内システムは使えず時間が無駄になる」、「家の中のことが気になって集中できない」など疑問視する意見も。

リモートワークは、特に都心部では仕事をする十分なスペースが確保できないという課題もあります。よって「業務内容によって使い分けたい」、「向いている人とそうでない人がいる」などの意見も多く届きました。

日本の民間企業のリモートワーク導入率は半数ほど。コミュニケーションの取りづらさは依然として指摘されていますが、オンライン会議ツールやビジネスチャットツールが進化して、それほど違和感を感じなくなったという方も多い様子。また、育児や介護をしている方にとってはありがたいシステムでもあります。

評価を決めつけず、リモートワークかオフィス勤務か、柔軟に選べる仕組みが理想的かもしれませんね。

調査時期: 2025年11月29日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計401人(男性: 331人、女性: 70人)

調査方法: インターネットログイン式アンケート

