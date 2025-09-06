年を重ねるごとに人の趣味や味覚、感じ方は変化していくものです。今回は大人になって変わったことをマイナビニュースのアンケート会員に調査し、その回答を4コマ漫画にしてお届け。つい"あるある"とうなずいてしまうものから、意外なものまで。

みなさんはこんな風に感じた経験はありませんか?

■大人になったらなんでも自由にできる! と思ってたのに実際手にした自由はこれ

大人は自由に生きてると思っていたあの頃。

実際大人になってみると、やることが多くてまったく自由ではないことに気が付くものです。