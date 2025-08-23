年を重ねるごとに人の趣味や味覚、感じ方は変化していくものです。今回は大人になって変わったことをマイナビニュースのアンケート会員に調査し、その回答を4コマ漫画にしてお届け。つい"あるある"とうなずいてしまうものから、意外なものまで。
みなさんはこんな風に感じた経験はありませんか?
■あんなに働かなくてもよかった……仕事を頑張って気が付いたこと
出世して稼いで、全力で仕事をするのも一つの生き方。
しかし、身体を壊しては元も子もありません。時には頑張りすぎないことも大切なのです。
連載
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
