年を重ねるごとに人の趣味や味覚、感じ方は変化していくものです。今回は大人になって変わったことをマイナビニュースのアンケート会員に調査し、その回答を4コマ漫画にしてお届け。つい"あるある"とうなずいてしまうものから、意外なものまで。

みなさんはこんな風に感じた経験はありませんか?

■あんなに働かなくてもよかった……仕事を頑張って気が付いたこと

出世して稼いで、全力で仕事をするのも一つの生き方。

しかし、身体を壊しては元も子もありません。時には頑張りすぎないことも大切なのです。

青木ぼんろ

会社員。日々のことを漫画に描いたりしています。おそらく誰の人生にも、何の影響も及ぼさない漫画ですが良かったら。 【twitter:@aobonro】 https://twitter.com/aobonro

