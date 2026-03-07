「大人になる」という節目は、自由が増える一方で、選択と責任が一気に個人へ委ねられるタイミングでもあります。実際、日本では成人後のライフステージの変化が統計にも表れており、令和2年国勢調査では15歳以上の未婚率が男女合わせて約27.5％と、年齢を重ねても結婚や家族のかたちが以前に比べて一様でなくなっている現状が浮かび上がります。

その中でも30～40代は、仕事・家庭・お金・人間関係など、複数の役割が同時にのしかかる時期です。価値観や経済環境、働き方の変化によって「大人になったはずなのに余裕がない」「思い描いていた大人像と違う」と感じる人が増えてきているかもしれません。

そこで本連載では、大人になって生じる変化を漫画形式で紹介します。これらの「大人あるある」エピソードは、いまを生きる私たち自身の姿を映し出す合わせ鏡と言えます。決して他人事ではなく、自分自身にも当てはまることだと考えるようにしましょう。

■「昔はよかったんだけどな……」、今言われるとゾッとしてしまう一言

若手時代はいつでも飲み会! 飲みにケーションが大事だと思っていた。

大人になるにつれ、一人の時間も大切であると気づくのです。

「大人になる」とは、正解を知っていることではなく、わからないまま選び、失敗から立て直す力を身につけることです。その過程で生じた自身の変化をありのまま受け入れることこそ、「自分らしさ」なのではないでしょうか。