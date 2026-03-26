「どうして私ばかり?」

そんな思いを抱えながら働いている人は決して少なくありません。

雇用者のうち4割近くが「非正規雇用」だという現在の日本。働き方のひとつとして広がる一方で、待遇差やキャリア形成の不安、周囲の何気ない一言に傷つく瞬間など、当事者でなければ見えにくい苦しさもあります。非正規という立場ゆえに声をあげにくく、理不尽を飲み込むしかない─。そうした経験が積み重なることで「本当にこのままでいいのかな…」と自問する人もいるのではないでしょうか。

一方、ずっと正社員で働いていると、こうした苦悩をはじめとする非正規雇用の実情を知る機会が少なく「自分とは関係ない話」として受け止めがちです。しかし、非正規雇用をめぐる問題は社会課題の一つであり、正社員にとっても決して他人事ではありません。

本連載では、非正規雇用で働いた経験を持つマイナビニュース会員のアンケートをもとに、非正規雇用にまつわるエピソードを漫画形式で紹介します。自分と似た境遇の声に触れることで救われる人もいれば、これまで気づかなかった視点にハッとする人もいるはずです。ぜひそれぞれの視点で受け取ってみてください。

→✅「非正規雇用にまつわる実話」を1話から無料でイッキ読み!

派遣のやる気を奪う、職場での不公平な扱いとは…

同じことを言っているはずなのに、なぜか受け取られ方に差がある…。そんな不公平な扱いを受けた経験がある人も多いかもしれません。自分の発言が軽く受け止められているように感じると、やる気や自信を失ってしまうはず。こうした状況が当たり前になると、職場全体の士気を下げる可能性もあります。

雇用形態で発言の受け取られ方が変わるのは、正しいことなのでしょうか? 今回のケースに限らず、自身の職場でも“不必要な差”が生まれていないか、見直してみてください。

非正規雇用を取り巻く環境の変化

働き方改革によって、ここ最近は非正規雇用を取り巻く環境も変わりつつあり、「働きやすくなった」と感じている人もいます。実際に今回マイナビニュースで行ったアンケートでは、非正規雇用で働く当事者たちのポジティブな声も多く見られました。

しかしその一方で、「まだ何も変わっていない」と感じる人がいるのも事実です。制度ができても現場での理不尽や違和感がすぐに消えるわけではありません。

本連載では今後も当事者の声をもとに、非正規雇用のリアルを紹介していきます。あなたの働く環境と重ねながら、自身のキャリアやこれからの職場のあり方を考えるきっかけにしてみませんか。

調査時期: 2025年12月18日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート