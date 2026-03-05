「どうして私ばかり?」

そんな思いを抱えながら働いている人は決して少なくありません。

雇用者のうち4割近くが「非正規雇用」だという現在の日本。働き方のひとつとして広がる一方で、待遇差やキャリア形成の不安、周囲の何気ない一言に傷つく瞬間など、当事者でなければ見えにくい苦しさもあります。非正規という立場ゆえに声をあげにくく、理不尽を飲み込むしかない─。そうした経験が積み重なることで「本当にこのままでいいのかな…」と自問する人もいるのではないでしょうか。

一方、ずっと正社員で働いていると、こうした苦悩をはじめとする非正規雇用の実情を知る機会が少なく「自分とは関係ない話」として受け止めがちです。しかし、非正規雇用をめぐる問題は社会課題の一つであり、正社員にとっても決して他人事ではありません。

本連載では、非正規雇用で働いた経験を持つマイナビニュース会員のアンケートをもとに、非正規雇用にまつわるエピソードを漫画形式で紹介します。自分と似た境遇の声に触れることで救われる人もいれば、これまで気づかなかった視点にハッとする人もいるはずです。ぜひそれぞれの視点で受け取ってみてください。

→✅「非正規雇用にまつわる実話」を1話から無料でイッキ読み!

派遣社員が「出るとこ出ます」になったワケは…

働き方改革によって2020 年4月に正社員と非正規雇用との間の不合理な待遇差は禁止となりました。しかし、実際の現場ではまだまだ不合理といえる待遇差が残っているようです。

「どう見ても正社員と同じ働きをしてるけどな…」と納得いかない思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。企業には待遇差の内容や理由についての説明義務があるので、納得いかない場合はまず説明を求めてみることを検討してもいいかもしれません。また、法令違反が疑われる場合には労働基準監督署への相談も検討しましょう。

非正規雇用を取り巻く環境の変化

働き方改革によって、ここ最近は非正規雇用を取り巻く環境も変わりつつあり、「働きやすくなった」と感じている人もいます。実際に今回マイナビニュースで行ったアンケートでは、非正規雇用で働く当事者たちのポジティブな声も多く見られました。

しかしその一方で、「まだ何も変わっていない」と感じる人がいるのも事実です。制度ができても現場での理不尽や違和感がすぐに消えるわけではありません。

本連載では今後も当事者の声をもとに、非正規雇用のリアルを紹介していきます。あなたの働く環境と重ねながら、自身のキャリアやこれからの職場のあり方を考えるきっかけにしてみませんか。

調査時期: 2025年12月18日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート