雇用者のうち4割近くが非正規雇用だという現在の日本。働き方のひとつとして広がる一方で、正社員との待遇差やキャリア形成の難しさなど、非正規雇用をめぐる問題がニュースやSNSで注目を集めることも少なくありません。非正規雇用で働きながら日々さまざまな問題に直面し、「非正規でいるのがつらい」「このまま非正規でいいのかな」といった思いを抱えている人もいるでしょう。

一方、ずっと正社員で働いていると、こうした苦悩をはじめとする“非正規雇用の実情”を知る機会が少なく「自分とは関係ない話」として受け止めがちです。しかし、非正規雇用をめぐる問題は社会課題の一つであり、正社員にとっても決して他人事ではありません。

本連載では、非正規雇用で働いた経験を持つマイナビニュース会員のアンケートをもとに、非正規雇用にまつわるエピソードを漫画形式で紹介します。漫画を通じて当事者たちのリアルな声をお届けするので、非正規雇用で働く人は自分以外の非正規雇用者がどんな環境にいるのか、正社員の人は非正規雇用の実情を知るきっかけにしてみてください。

派遣の先輩が「荷物持ち」を買って出るワケは……

非正規として働くなかで「地味な仕事をやらなくて済む正社員はいいよなぁ」と感じてしまう場面もあるでしょう。しかし、正社員には正社員の大変さがあるものです。どちらが良い・悪いという話ではありません。地味な仕事も責任を伴う仕事も、どちらも会社にとって欠かせない役割。それぞれが違う立場で会社を支えています。非正規vs正社員の対立がある職場も少なくないですが、互いの声に耳を傾けて尊重し合うことで、雰囲気のいい職場を目指せるといいですね。

働き方改革で変わる非正規雇用の環境

働き方改革によって、ここ最近は非正規雇用を取り巻く環境も変わりつつあります。これにより働きやすくなったと感じている人もいるようです。実際に今回マイナビニュースで行ったアンケートでは、非正規雇用で働く当事者たちのポジティブな声も多く見られました。

しかし、まだ企業側が対応できていない、制度が現場に浸透していない、といった問題も指摘されています。本連載では今後もさまざまな非正規雇用のリアルを紹介していくので、非正規雇用をめぐる問題について考えるのはもちろん、自身の働き方を考えるきっかけにもしてみてはいかがでしょうか。

調査時期: 2025年6月2日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート