まさか自分の子どもが不登校になるなんて――。全てうまくいっていたはずだった、優等生の娘がいきなり学校へ行かなくなった理由とは――?
シリーズ 立ち行かないわたしたち『娘に死にたいと言われました 不登校の理由』(著・とーや あきこ)より一部をご紹介します。
第14話 見守る
まさか自分の子どもが不登校になるなんて――。
全てうまくいっていたはずだった
優等生の娘がいきなり学校へ行かなくなった理由とは――?
「あーあ もう…死んじゃおっかな」
そう呟いた小学5年生で一人娘の真奈は、その日を境に学校へ行かなくなってしまった。成績も良く、友達もたくさんいて、親とも良好な関係を築いていた娘がなぜ、突然休むようになってしまったのか? その理由は、担任の教師と面談をしても、真奈の親友のママ友と話しても、わからなくなっていくばかりだった。友達が家を訪ねてきたのをきっかけに、一度は学校へ行くことができた真奈だったが、帰宅するなり自室にこもると、暴言まで吐くようになってしまう。理解していたはずの娘の気持ちが掴めず、様々な解決策を試すものの事態は悪化の一途をたどる。いったい娘になにがあったのか――。
学校に行けない娘と、支えきれない母親。母娘の逃げ場のない日々を描く、痛切なセミフィクション。
