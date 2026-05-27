「今どう反応するのが正解なんだろう」――。

会議中、誰かの発言に微妙な沈黙が流れるのを感じたり、周囲を見回して空気をうかがったりした経験があるビジネスパーソンは少なくないでしょう。日本経済新聞社とJob総研が2025年に実施した「職場会議の実態調査」では、会議に不満を感じている人が約7割にのぼり、「発言しづらい」「議論が深まらない」といった声も多く見られました。

働き方やコミュニケーションの形が変化する中で、「何となく気まずい会議」に疲れを感じる場面は、以前より増えているのかもしれません。そこで本連載では、マイナビニュース会員が実際に経験した「気まずい会議」を漫画形式で紹介します。違和感を覚えり、微妙な空気を感じたりしたエピソードを参考にしながら、よりよい会議の場づくりに役立ててみてください。

会議直前まで発表資料を精査していたら……

現代では、漫画のように会議用資料を紙で用意する機会はぐっと減りました。ただ、データで発表資料を送ったとしても、「こっちの表現の方が適切かな」「レイアウトを変更したほうが見やすいよな」と推敲し、「修正版」「確定版」などとして何度も再送すると、事務方が「どれが正しいバージョンなのか?」と困惑し、結果として当日の発表資料に正しい内容が反映されないリスクも高まります。

そんなとき、「すいません、手違いで正しいデータが資料に反映されておらず……」などとお詫びしながら発表するときの気まずさときたら……。皆さんも一度はそういう経験、ありますよね?

一條マサヒデ いちじょうまさひで 原作者として幅広い作品の原作を手掛ける。主な担当作品は『B.B.Joker』『4ジゲン』/にざかな 『殺し屋さん』/タマちく. 『原作さん』/一條マサヒデ 『きょうの思春期』/こだくさん 『角刈りすずめ』/KICHIJO 『2まいめ』/アサミジョー 『高倉くんには難しい』など。Xはコチラ。 この著者の記事一覧はこちら

藤本たみこ ふじもとたみこ 白泉社『月刊LaLa』でマンガ家としてデビュー。その後、イラストレーターとして児童書・WEB媒体・広告など幅広く活動中。主なイラストに主なイラストに『絶景温泉ひとり旅そろそろソロ秘湯(小学館)』『明日香さんは負けない(講談社)』『なりたい! が見つかるお仕事図鑑(朝日新聞出版)』など。オフィシャルサイトはコチラ。 この著者の記事一覧はこちら

会議に関するアンケート

調査時期: 2026年3月26日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 400人

調査方法: インターネットログイン式アンケート