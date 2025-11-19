いまの婚活は、「気持ち」だけでは語れない時代になっています。厚生労働省の人口動態統計によると、2023年の婚姻件数は47万4,717組(人口千対3.9)と減少を続け、平均初婚年齢は夫31.1歳・妻29.7歳。国立社会保障・人口問題研究所の調査でも、18〜34歳未婚者の「いずれ結婚する」割合は男性81.4%、女性84.3%と低下傾向にあります。

仕事や生活の不安定さ、SNSの出会い文化、そして“結婚しなくてもいい社会”という価値観の変化ー。その狭間で、多くの人が「本当の幸せとは?」と立ち止まっています。

そこで、今回はマイナビニュース会員の中で婚活経験者にエピソードを聞き、マイナビニュースでも人気の漫画家・青木ぼんろさんに、イラスト化してもらった。

→「婚活してみたら」1話から無料でイッキ読み!

婚活プロフィールの“若いアピール”は必要? 使う人と受け取る側の差

プロフィールに「年齢より若いと言われます」と書かれていることが多いことに気づき、どの相手も同じ自己PRをしている現実にモヤモヤ…。

婚活のこれから

揺れる感情の向こうで、社会は結婚のハードルを下げられるか。住まい・所得・働き方の改善と、地域の結婚支援やマッチングの質向上が鍵。個人の選択を尊重しつつ、多様な伴走が増えれば、婚活は“孤独な競走”から“納得の合流点”へ。

調査時期: 2023年12月27日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート