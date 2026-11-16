ジョルノ・ジョバァーナは、ジョジョ五部となる『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』の主人公です。ある目的のためにギャング・スターを目指すジョルノは、強い覚悟が感じられる名言や、信念が伺える名セリフが多いです。

そこで、今回はマイナビニュース会員の男女301名を対象にアニメ・漫画『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』に登場するジョルノ・ジョバァーナの名言についてアンケートを実施。とくに印象に残った名言・名セリフをランキング形式で紹介します。

ジョルノ・ジョバァーナの名言ランキング

マイナビニュース会員にジョルノ・ジョバァーナの名セリフの中で印象に残っているものを聞いてみたところ、このような結果になりました。

1位「無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄 ゆっくりとあじわいな日光浴を!」(17.3%)

2位「人というのは成功や勝利よりも『失敗』から学ぶ事が多い…………」(11.2%)

3位「この ジョルノ・ジョバァーナには 正しいと信じる夢がある」(9.7%)

4位「『覚悟』とは!! 暗闇の荒野に!! 進むべき道を切り開く事だッ!」(9.2%)

5位「あなた…『覚悟して来てる人』…………ですよね」(4.1%)

5位「何度も言わせるって事は無駄なんだ……無駄だから嫌いなんだ無駄無駄……」(4.1%)

5位「ぼくは『ギャング・スター』になります!」(4.1%)

5位「2度同じ事を言わせないでくださいよ……… 1度でいい事を2度言わなけりゃあいけないってのは…… そいつが頭が悪いって事だからです」(4.1%)

9位「お騒がせしてすみません 決して…………一般の人を巻き込んだりはしませんから…安心してください…」(3.6%)

10位「去ってしまった者たちから受け継いだものはさらに『先』に進めなくてはならない!!」(3.1%)

11位「ブチャラティは死んだ……アバッキオも…ナランチャも… しかし彼らの行動や意志は滅んでいない………」(2.6%)

11位「あなたの『覚悟』は…この登りゆく朝日よりも明るい輝きで『道』を照らしている そして我々がこれから『向かうべき…正しい道』をもッ!」(2.6%)

13位「『侮辱する』という行為に対しては殺人も許されるだって?」(2.0%)

13位「ぼくはあんたのボスを倒してこの街を乗っとるつもりでいる」(2.0%)

15位「いいや あんたはもう ぼくを殺したりはしませんね なぜならあんたはぼくの仲間になるからだ」(1.5%)

15位「おまえがぶちまいてた幸福論だが…………こうして今のおまえを見ても『幸せ』なんかぜんぜん感じないぜ」(1.5%)

15位「あんたを逃がす事はできない その点に関してはぼくは必死だ…」(1.5%)

15位「子供に麻薬を流すようなギャングを消し去るには自らギャングにならなくっちゃあいけないって事さ」(1.5%)

15位「すごくイヤな気分だ……自分の行動は正しいと信じているがとてもドス黒い気分なんだ」(1.5%)

20位「あんたがいい人だからな ギャングだけどイイ人だ……… あんたは今ぼくへの攻撃を一瞬ためらったからあんたへの攻撃もやめる事にしたんだ」(1.0%)

ジョルノ・ジョバァーナの名ゼリフ一覧

ここからはランクインした名言や名セリフを詳しく説明していきます。

「無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄 ゆっくりとあじわいな日光浴を!」

ポルポのスタンド、ブラック・サバスとの戦闘で手こずるジョルノでしたが、ラッシュ攻撃で見事勝利し、このセリフで戦いを締めくくりました。日光が弱点のブラック・サバスに対する皮肉たっぷりでお洒落な名言です。

追い込まれはしたものの戦況や弱点を冷静に分析しながらの戦闘は、まさに無駄を嫌うジョルノらしい戦いでした。うまくいかずに焦ってしまいそうなときほど、無駄を省く方法や効率のよい方法はないか考えてみるとよいかもしれません。

・「漫画の関係無いところでも使われることがあるから」(46歳・男性)

・「無駄無駄のところがやはり好き。DIOの無駄無駄も好き」(35歳・男性)

・「よく真似して遊んでたから印象に残ってる」(47歳・男性)

・「セリフのテンポがいいから」(47歳・男性)

・「『無駄無駄』とよく言うけど、『こうも連続して言うとは』という思い。しかしジョジョに合っている」(49歳・女性)



「人というのは成功や勝利よりも『失敗』から学ぶ事が多い…………」

メローネが送り込んだスタンド、ベイビィ・フェイスに一度はやられたジョルノでしたが、このセリフの通り失敗を糧に成長し勝利を収めています。ベイビィ・フェイス戦は、ゴールド・エクスペリエンスのレベルアップにつながりました。

成功体験からは喜びや達成感を得られますが、失敗からはより多くの学びが得られます。失敗こそ成長の材料と捉えて、失敗してもあまり落ち込まずに前向きに受け入れるとよいでしょう。

・「失敗はつらいことも多く起こり嫌ですが、いろんなことが得られやすいです」(42歳・男性)

・「人生そのものを表していると感じるから」(41歳・男性)

・「人生の教訓にしたい言葉だから」(37歳・男性)

・「実際に失敗から学ぶことが多いと思うから」(28歳・男性)

・「人生のいろいろシーンにそのまま当てはまると思う教訓と思うから」(49歳・女性)



「この ジョルノ・ジョバァーナには 正しいと信じる夢がある」

一度は自分を騙したジョルノが、今度は自分を助けてくれたことを理解できない広瀬康一。助けた理由を問われ、ジョルノが本心を打ち明けたのちにこのセリフを口にしたことで、信用し一時共闘することになりました。

目標を達成するためなら、どんな手段でも使っていいと考えるのはとても危険です。結果に至るまでの過程も重視し、ジョルノのように正しいと信じる道を進み、真っ当に夢を叶えることが大切です。

・「ジョルノ・ジョバァーナ。軽い男のように見えて非常に真面目な男。そのギャップがよかです」(42歳・男性)

・「ジョルノの根幹を示すセリフだと思うから」(37歳・女性)

・「キャラ独自の信念が強く感じられるセリフだから」(49歳・男性)

・「自分が苦しいときに励まされたから」(39歳・男性)

・「この人らしいな、と思うセリフでかっこいい」(40歳・女性)



「『覚悟』とは!! 暗闇の荒野に!! 進むべき道を切り開く事だッ!」

ジョルノはこの名言で、ギアッチョとの戦いでやけになったミスタの目を覚まさせました。犠牲になるつもりだったミスタは、ジョルノの助言とサポートのお陰でギアッチョに勝利し、生き延びています。

この名言は、希望が見えなくても諦めず打開策を探すことの大切さを示しています。失敗を覚悟して無鉄砲に突き進むのではなく、成功させるために苦難に耐える覚悟を持つことで、明るい未来が近づく可能性が高まるでしょう。

・「自分自身の真実の覚悟とは何であるのか、シンプルかつストレートに表現しているのが好きですね。周りくどくなく、根拠がない自信でもなく本当の強さが現れている。ピシッと決まったセリフで短いながらインパクトが大きい」(38歳・男性)

・「ジョルノといえばこのセリフ! 不安なときに思い出して勇気をもらいます」(49歳・男性)

・「ミスタが進むべき道筋を示した言葉だから」(46歳・男性)

・「ジョルノの野望と人格を的確に表した名言だから」(27歳・男性)

・「覚悟を言葉にできる人は少ない。その意味でかっこいいセリフ」(42歳・男性)



「あなた…『覚悟して来てる人』…………ですよね」

涙目のルカの一件を調べるブチャラティとの戦闘中に登場した名言です。ただの15歳の子どもだと思ってやってきたブチャラティは、このセリフでジョルノのスゴみと本気を目の当たりにしました。

高い目標を達成するためには、成功を思い描くことも大切ですが、失敗も想定し挑戦する覚悟を固める必要があります。強い覚悟を持った者同士がぶつかると、新たな問題が起こる可能性もあるため、あらゆるリスクを受け入れてこそ、覚悟してる人と呼べるでしょう。

・「読んだときから好きなセリフだから」(34歳・男性)

・「すごくいい戦いだったので」(43歳・男性)

・「第5部はほとんど記憶にないがこのセリフだけ覚えてた」(49歳・男性)



「何度も言わせるって事は無駄なんだ……無駄だから嫌いなんだ無駄無駄……」

ショバ代を請求する涙目のルカとのやり取りを終え、その場を去るときにこのセリフを呟きました。とにかく無駄を嫌うジョルノは作中で広瀬康一にも、2度言うのは無駄だから嫌いと伝えています。

効率のみを重視して生きることはあまりおすすめできませんが、時間を無駄遣いしていないか時折自身の過ごし方を振り返ってみることは大切です。時は絶対に戻せないからこそ、無意味な時間は減らしていきましょう。

・「無駄という言い方がとてもしっくりきたから」(44歳・女性)

・「日常生活でも出てきそうな台詞だった」(36歳・女性)

・「家族が好きなのでそれに影響されて」(39歳・女性)

・「心に響くセリフであるから」(42歳・男性)



「ぼくは『ギャング・スター』になります!」

ブチャラティを「ギャングだけどイイ人」と判断し、自身の目標を明かした際に登場した名言です。あまりにも高すぎるジョルノの目標に、ブチャラティもさすがに驚きを隠せませんでした。

ジョルノがギャング・スターになりたいのは、支配したいからではありません。子どもたちに麻薬が広がる現状を根本から解決したいからです。世の中をよりよくするために、自ら危険な環境に飛び込むことはなかなかできないでしょう。ここでもジョルノの強い覚悟が伺えます。

・「短くて印象的。覚えやすいし頭に残る」(48歳・女性)

・「ジョルノがずっと持ち続けていた夢だから」(32歳・女性)

・「ここから始まったような気がする」(45歳・男性)

・「なんとなく元気をもらえるから」(48歳・女性)

・「シーンとセリフがかっこよかったから」(41歳・男性)



「2度同じ事を言わせないでくださいよ……… 1度でいい事を2度言わなけりゃあいけないってのは…… そいつが頭が悪いって事だからです」

しつこく支払いを要求するルカに対し、苛立ちながら発した名言です。ルカの恫喝に臆することなく挑発し返す様子から、ジョルノの芯の強さが伺えます。

このセリフは現実社会では言いすぎになりますが、一度で理解できないと相手をこれだけ苛立たせてしまう可能性があると示す教訓にもなるでしょう。互いに一度で理解できるよう、伝える側はわかりやすく話す、受け取る側はメモを取ったり質問したりする、などの工夫や気遣いが大切になりますね。

・「ジョルノっぽくて好きだから」(47歳・男性)

・「自分がよく言われる言葉だから」(41歳・女性)

・「普段からの生活に関係する名言だと思います」(47歳・男性)

・「自分に言われているような気もしてしまうから」(31歳・男性)



「お騒がせしてすみません 決して…………一般の人を巻き込んだりはしませんから…安心してください…」

この名言は、列車の中でブチャラティと戦う最中に、不安そうな乗客たちに向けて発しました。互いに容赦のない激しい戦いを繰り広げていましたが、一般人に被害を出さないことを約束する信念のこもったセリフです。

自身の問題に、無関係な人を巻き込んではいけません。ジョルノは周囲を気にかける余裕などないほどの戦いを続けながらも、絶対に越えてはいけない一線を守りました。冷静さを失いそうなときにこそ、思い出したい名言です。

・「優しさが感じられてよかったから」(48歳・女性)

・「よく知りませんでしたが、心に響きました」(47歳・男性)

・「おもしろかったので残ってる」(33歳・女性)



「去ってしまった者たちから受け継いだものはさらに『先』に進めなくてはならない!!」

一連の戦いを終え、ポルナレフから矢をどうするか問われた際に応えたセリフです。仲間への想いが込められた、物語の締めくくりにふさわしい名言と言えるでしょう。

私たちは代々、教えや知識、言葉や思いを次の世代に継承しながら新たに発展させています。別れを経験すると悲しみのあまり、立ち直れないと思うこともあるでしょう。しかし、受け継いだものを次につなぐことで、いつもそばにいるような気がして安心することもあります。

・「それが進化と言うものだ」(47歳・男性)

・「力強い言葉で好きだから」(42歳・男性)

・「ジョジョのテーマそのもの」(43歳・男性)



ジョルノ・ジョバァーナとは

ジョルノ・ジョバァーナとは、ジョナサン・ジョースターの肉体を奪ったDIOと、日本人女性との間に生まれた子で、ジョジョ第五部の主人公です。汐華初流乃(しおばな はるの)という日本名もありますが、イタリアではジョルノ・ジョバァーナと名乗っています。

ジョルノのスタンド、ゴールド・エクスペリエンスには生命力を注ぐ能力があり、物体から生物を生み出すことが可能です。ベイビィ・フェイス戦後は、能力を治療や再生に応用できるようにもなりました。

ジョルノの夢は、自らがギャング・スターになることでギャング組織を乗っ取り、麻薬が子どもにまで広がる街を立て直すことです。正義感が強く信念のある人物と言えるでしょう。

ジョルノ・ジョバァーナの名言・名セリフを紹介しました

ジョルノ・ジョバァーナの名言ランキング1位には、有名なラッシュ時のセリフが選ばれました。15歳とは思えない芯の通った考えの持ち主で、年上の仲間達から信頼を得られたのも納得です。

ジョルノはほかにも多くの名言や名セリフがあるため、気になる方はぜひ漫画・アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』で振り返ってみてください。

調査時期: 2026年8月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計301人

調査方法: インターネットログイン式アンケート



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