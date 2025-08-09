バブル期にその権力と富の絶頂を極めた傲慢お嬢様、二ノ宮小百合。しかしその栄光はバブルの崩壊とともに崩れ去り、いつしか孤独な中年ホームレスとなってしまっていた。ある日公園で不良少年に石を投げつけられ、過去の幸せに縋りながら死んだと思った小百合だったが、なんと高校時代にタイムリープしていて……!?

『JKからやり直すシルバープラン』(原作:林達永 作画:李惠成/キルタイムコミュニケーション)より、一部を抜粋してご紹介します。

バブルの崩壊とともに、社会の頂点から転落した小百合。バブルの頃の輝きは見る影もなく、貧困と孤独のなか無残に殺されて人生に幕を下ろし……てない!? 小百合が目覚めたのはまさかの――? つづく



