社会人ってとにかく忙しい。うっかりやらかした失敗や、心が折れそうになった瞬間など、限界スレスレの出来事を、マイナビニュース会員にアンケート! ハードモードを生き抜く“限界社会人”のリアルな悲喜こもごもを、4コマ漫画でお届けします。

ハードな棚卸作業に心が折れかけても…

“限界社会人”のリアルには、過重労働や評価制度の歪み、休息できない企業カルチャーと、働き方の構造そのものが横たわっています。

職場環境を変えるには、企業側の制度整備だけでなく、働く個人が自らの限界を察知し、支援を求めるためのセルフケア手段も欠かせません。定時退社の習慣づくりや、心理的安全性を保障する対話の場の設置など、小さな一歩が大きな改善につながるはずです。働く全ての人が“限界”とならずに生きられる職場文化を、社会全体で育む必要があるでしょう。

