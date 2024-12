主に都内でチェーン展開している立ち食いそば・うどんの店「名代富士そば」(以後、富士そばと表記)。大半の店舗が駅近くの立地に店を構えており、外回りが中心のビジネスパーソンの大半は、一度はお世話になった経験があるのではないでしょうか。

そばは茹でた後に水でしめるという作業を各店舗で実施し、おいしい生そばを提供することにこだわっています。そのそばを、小豆島のしょうゆから作る特製のかえしと、専用の機械を用いた挽きたてのだしを合わせたつゆでいただくと、チェーン店とは思えないほどの本格的な味を楽しめます。

そばやうどん以外にも、これらと相性抜群の天ぷらやかつ丼などのご飯ものも充実していますが、そんな富士そばで最もよく頼まれているメニューと言えば、何が思い浮かぶでしょうか?

富士そばの人気メニューをランキング形式で紹介します

今回はマイナビニュース会員に「好きな富士そばのメニュー」をテーマとしたアンケートを実施。同店の人気メニューをランキング形式にまとめました。そのメニューを推す理由も紹介しているので、次回のメニュー選びの参考にしてみてください。

富士そばの人気メニューランキング【2024最新】

マイナビニュース会員に「好きな富士そばのメニュー(※2024年12月時点で公式サイトで紹介しているメニューが対象)」をテーマにアンケートを実施したところ、結果は以下のようになりました。

1位: 天ぷらそば(12.2%)

2位: 天ぷらうどん(6.6%)

2位: かつ丼セット かけそば(6.6%)

4位: かけそば(5.6%)

4位: かつ丼セット もりそば(5.6%)

6位: コロッケそば(4.1%)

7位: かつ丼(3.6%)

7位: もりそば(3.6%)

9位: カレーライス(3.1%)

9位: ミニカレー セット かけそば(3.1%)

9位: ミニカレー セット かけうどん(3.1%)

12位: かけうどん(2.6%)

12位: 特撰富士そば(2.6%)

12位: 肉富士そば(2.6%)

12位: コロッケうどん(2.6%)

12位: 特もりそば(2.6%)

17位: わかめうどん(2.0%)

17位: 肉富士うどん(2.0%)

17位: 紅生姜天そば(2.0%)

17位: 冷しきつねうどん(2.0%)

17位: 冷し特撰富士そば(2.0%)

22位: 紅生姜天うどん(1.5%)

22位: 冷したぬきそば(1.5%)

22位: 冷したぬきうどん(1.5%)

22位: 冷しきつねそば(1.5%)

22位: 冷し肉富士うどん(1.5%)

22位: カレーライスセット かけうどん(1.5%)

28位: 煮干しラーメン(1.0%)

28位: 特撰富士うどん(1.0%)

28位: わかめそば(1.0%)

28位: 冷し肉富士そば(1.0%)

28位: きつね温泉玉子 うどん(1.0%)

33位: カレーかつ丼(0.5%)

33位: ほうれん草そば(0.5%)

33位: カレーライスセット かけそば(0.5%)

33位: 冷したぬき温泉玉子 そば(0.5%)

33位: 冷したぬき温泉玉子 うどん(0.5%)

33位: 冷やしきつね温泉玉子 そば(0.5%)

富士そばの人気メニューの値段

ここからは、上位にランクインしたメニューの特徴や価格(2024年12月時点 / 地域によって価格差あり)、支持した人のコメントを紹介します。

天ぷらそば

サクサクの天ぷらとだしのきいた温かいそばが絶妙にマッチした一品です。天ぷらは野菜を使用したかき揚げスタイルで、サクサクのまま食べてもよし、つゆにひたしてジューシーにしてもよし。そばだけではちょっと物足りないときに最適な一品と言えるでしょう。570円。

このメニューを選んだ理由

・「安いのにそばもつゆも天ぷらも本格的」(49歳男性)

・「衣がサクサクで具がたくさん入っている」(70歳男性)

・「今年初めて東京で食べたのですが,おつゆもおいしいし,値段も安くてまた食べたいです」(64歳女性)

・「サクサク天ぷらがおいしい」(49歳女性)

・「天ぷらそばは王道なのでよく注文します」(64歳男性)

・「だしのしみたかき揚げとそばがおいしいです」(71歳男性)



天ぷらうどん

天ぷらの香ばしさと、もちもちとしたうどんの食感が楽しめるメニューです。だしの旨味がしっかりと絡んだうどんは食べ応えがあり、ボリューム感も抜群。うどん派からの支持を多く集めて2位となりました。570円。

このメニューを選んだ理由

・「シンプルだけれど、毎日食べても飽きないからです」(50歳女性)

・「コスパがよくてよく食べている」(55歳男性)

・「定番の天ぷらうどんが落ち着いた味で好き」(66歳男性)

・「天ぷらとそばの相性がとても好きだから」(51歳男性)



かつ丼セット かけそば

That is way harder than paying a tiny fee.



This is only for new users. They will be able to do write actions for free after 3 months. — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2023

特製だれと玉子をかけてふんわり作るかつ丼と素材や製法にこだわったかけそばという、富士そば自慢の逸品が同時に味わえる贅沢なセットメニュー。ボリューム満点で、コスパにも優れています。900円。

このメニューを選んだ理由

・「そばだけでは物足りず、セットものの中ではボリューム感があると思うから」(59歳男性)

・「両方がっつり食べたいから」(44歳男性)

・「かつ丼とかけそばを別々に頼んだときよりもお得だし、好きなものを同時においしく味わうこともできる」(54歳男性)

・「ほどよい値段でおなかが満たされておいしいので、いつも注文します」(56歳男性)



かけそば

シンプルながらもかえしやだしの深い味わいを存分に楽しめる、富士そばのベースとなる一品。トッピングにはねぎとわかめがついてきます。軽めの食事をしたい人や、だしの味を純粋に堪能したい人におすすめです。420円。

このメニューを選んだ理由

・「つゆのだしがよくきいていておいしかったから」(56歳男性)

・「定番で安くておいしいから」(40歳女性)

・「コストパフォーマンスがよいから」(42歳女性)



かつ丼セット もりそば

しっかりとした味付けのかつ丼と、冷たいもりそばがセットになった一品です。冷水でしめられたもりそばは、かけそば以上にコシを堪能できます。かけそばとのセットよりもさっぱりといただけそうですね。900円。

このメニューを選んだ理由

・「カツ丼とそばのセットが非常に合っていて、食べ応えもありおいしいから」(54歳男性)

・「ボリュームがあっておいしいです。そば湯と一緒にかつ丼を食べるとなおおいしいです。コスパもよいと思います」(56歳男性)

・「ボリュームたっぷりで、ちょっとジャンキーな感じがいいです」(57歳男性)



コロッケそば

That is way harder than paying a tiny fee.



This is only for new users. They will be able to do write actions for free after 3 months. — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2023

コロッケそばは、そばの上に存在感のある大きなコロッケが乗った個性的なメニューです。コロッケがだしを吸い込むことで、ホクホク感と口の中にジュワっと広がる旨味を体験できます。一度食べたらクセになるかも? 570円。

このメニューを選んだ理由

・「つゆがしみるととてつもなくおいしい」(49歳男性)

・「富士そばのコロッケそばは本当においしく、さらにどこの店より安く食べられるからです」(44歳男性)



かつ丼

かつ丼

ジューシーなトンカツに甘辛いたれがしっかりと染み込み、ふわふわの卵で優しく包まれた一品。しっかりと食べ応えがある一枚肉をオーダーが入ってから揚げていきます。たれの味とご飯の相性は抜群で、一口食べるごとに満足感が広がっていきます。580円。

このメニューを選んだ理由

・「『そば屋でかつ丼ってそんなのあり??』って言われそうですが、めっちゃおいしいので、私は一番好きです」(56歳男性)

・「そばつゆのだしがきいたかつ丼で安くてボリュームがあってうまい」(44歳男性)



もりそば

That is way harder than paying a tiny fee.



This is only for new users. They will be able to do write actions for free after 3 months. — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2023

シンプルながらもそば本来の風味や喉越しを堪能できる一品です。冷たいそばはコシがあり、つゆにつけて食べると品のよいそばの香りや旨味が口いっぱいに広がります。さっぱりとした食事を楽しみたい人や、そばの風味をしっかり味わいたい人におすすめです。420円。

このメニューを選んだ理由

・「そばのおいしさが素直にわかる一品だから」(71歳男性)

・「シンプルなそばが好きだから」(73歳男性)



カレーライス

「家庭の味」「普通の味」を追求したカレー。それでいて辛さは普通よりもやや辛めに設定しており、スパイシーな刺激を求めたい人にはぴったり。このカレーとやさしいだしのきいたそば・うどんをセットで食べるとちょうどいいかも。500円。

このメニューを選んだ理由

・「味わいが大好きなので」(37歳男性)



ミニカレーセット かけそば

ミニカレーセット かけそばは、ミニサイズのカレーライスと温かいかけそばがセットになったメニューです。カレーライスのスパイシーな味わいとかけそばの優しいだしの味わい、どちらも少しずつ味わえる満足感の高い一品です。680円。

このメニューを選んだ理由

・「昔から食べていて思い出のある味だから」(47歳男性)



ミニカレーセット かけうどん

ミニカレーセット かけそばのうどん版で、カレーとうどんのいずれも味わえるよくばりなメニュー。うどん派の人はぜひこちらをどうぞ。680円。

このメニューを選んだ理由

・「うどん単体ではちょっと物足りないときにミニカレーがグッド」(56歳男性)



富士そばの魅力

富士そばの魅力として「利便性」「コストパフォーマンス」「クオリティーと提供スピードのバランス」などがあげられます。

【利便性】

富士そばは都心部を中心に店舗を構えており、駅前や繁華街、ビジネス街などアクセスしやすい立地に多く存在します。24時間営業の店舗もあり早朝や深夜でも気軽に立ち寄れるため、多忙なビジネスパーソンや夜勤明けの人々からも支持されています。

【コストパフォーマンス】

富士そばのメニューは手頃な価格設定となっています。ワンコイン以下で楽しめるメニューも多く、ボリューム満点のセットメニューでも1,000円以下におさまります。特に学生や若手社会人にとって、この高コスパはありがたいでしょう。

【クオリティーと提供スピードのバランス】

そばは茹でたてのものを出し、天ぷらは店内で揚げるなど、味に対して妥協せずにこだわる一方で、提供スピードが非常に早いのも同店の特徴です。注文から数十秒~数分で料理が提供されるため、短時間で食事を済ませたい人にとっては大きな利点です。

富士そばのおすすめメニューを人気ランキング形式で紹介しました

今回は富士そばの人気メニューをランキング形式でご紹介しました。1位から3位はすべてそば(うどん)+揚げ物という組み合わせで、ガッツリ系のメニューが上位を占めるという結果になりました。

そばはビタミンB群やビタミンE、さらには鉄やマグネシウムといった幅広いミネラルが含まれている栄養食です。そんなそばを手ごろな値段でサクッと食べられるのはありがたいですよね。

あなたの「推しメニュー」は何位にランクインしていましたか?

調査時期: 2024年12月23日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 304人

調査方法: インターネットログイン式アンケート