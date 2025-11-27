近年、日本では働き方改革などによって多様な働き方が認められるようになりました。そのなかで注目を集めているのが、「フリーランス」という働き方。2024年11月にはフリーランスが安心して働ける環境整備のためのフリーランス新法も施行され、フリーランスを取り巻く環境は大きな転換期を迎えています。

“フリーランスとして働くこと”が多くの人にとって選択肢の一つになっている今、「会社を辞めて挑戦してみたい」と思っている人も少なくないでしょう。しかし、身近にフリーランスの人がおらず実際の仕事の様子や生活がわからないことから、憧れつつもなかなか踏み出せないという人もいるかもしれません。

そこで本連載では、フリーランスで働いた経験を持つマイナビニュース会員のアンケートをもとに、フリーランスにまつわるエピソードを漫画形式で紹介します。漫画を通じて当事者たちのリアルな声をお届けするので、ぜひフリーランスの実情を知るきっかけにしてみてください。

納品完了の翌日にフリーランスを襲うのは…

自信のある成果物に限って起こる修正地獄─。何か所も指摘されると、「私って才能ないのかな...」と自信を失ってしまいますよね。ただ、今回のアンケートでは「フリーランスだとなめられて無茶ぶりをしてくるクライアントがいる」という声も複数あがっていました。残念ながら企業と個人という立場の違いを利用して、強気な態度をとるクライアントもいるようです。なお、フリーランス新法では「不当な給付内容の変更・やり直し」は禁止行為にあたります。もしクライアントの要求が不当だといえる場合は専門機関への相談や申し出を検討しましょう。

フリーランス新法施行による環境の変化

2024年11月のフリーランス新法施行により、これまで懸念点となっていたことが改善されて働きやすくなったという声があがっています。一方で、まだ企業側が新法に対応しきれていないという指摘も少なくありません。

フリーランスと一口に言っても状況は人それぞれ異なり、すでにフリーランスとして働いている人も他人のケースから学べることは多いはずです。本連載では今後もさまざまなフリーランスの現実を紹介していくので、会社員の人は新たなキャリア選択のきっかけに、現在フリーランスの人は自身の環境を見直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

メシウマ娘 めしうまむすめ 遅咲きのフリーランス漫画家。【略歴】社会人になってから独学で漫画を描き始める→副業で4コマ漫画のお仕事を受注→3年で700本制作→独立開業（現在）。漫画を描きながらひっそりと暮らしています。SNSやブログではエッセイ漫画の他、イラスト上達のTipsなどを投稿。

調査時期: 2025年7月17日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

(文: マイナビニュース編集部、漫画: メシウマ娘)