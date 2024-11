クリニークは11月29日~2025年1月31日、サンリオのキャラクターである「シナモロール」とのコラボ企画として、「FLY! CLINIQUE」がコンセプトのキャンペーンを実施する。

「FLY! CLINIQUE」スペシャル コラボレーション

同キャンペーンは、全国百貨店のクリニーク コーナー、クリニーク 公式オンライン ショップを中心に行うもの。

期間中は、クリニーク カラーの見習いコンサルタント姿に扮した「シナモロール」による限定デザインを取り入れたスペシャルコラボアイテムを、購入金額に応じてプレゼントする。

アイテムは、シナモロール型の「オリジナル タオルハンカチ」(6,600円以上の購入)、S、M、Lサイズがセットになった「トラベルバッグ3セット」(11,000円以上の購入)、首元のクリニーク カラーのリボンがポイントの「シナモロール型ぬいぐるみポーチ」(16,500円以上の購入)。

オリジナル タオルハンカチ

トラベルバッグ3セット

シナモロール型ぬいぐるみポーチ

12月26日からは、全国百貨店 クリニーク コーナー限定で、オリジナルデザインのトートバックが付いたハッピーバッグ(16,500円)の販売を行う。どんな季節にも活用できるオールマイティーなトートバックと、クリニーク製品のお得なセットになっている。

ハッピーバッグ

さらに、スペシャルコラボ装飾や、一部店舗限定でシナモロールとのグリーティングおよびポップアップイベントの開催も予定している。

また、LINEお友達登録&アカウント連携で、オリジナルデザインによる待受け画面のプレゼントも用意。2種類のデザインが登場予定となっている。

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654450