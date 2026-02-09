◆本記事はプロモーションが含まれています。

家族経営の街の小さなクリーニング店。常連客で賑わう傍ら、少し人生に迷うお客様が訪れる。婚約者に裏切られた女性のドレス、母を亡くした娘と父の喪服――丁寧に愛をこめて仕立て直され、生まれ変わった服に手を通したとき…心ごとふんわり洗い直されたような、少しだけ気持ちが軽くなって、歩き出せる力をもらえる。そんな「クリーニングくじら」へ、次のお客様が預ける1着は――?

2月8日より配信をスタートした、コミックシーモアオリジナル漫画『クリーニングくじら ―人生はときどき、洗いなおして―』(著・岡畑まこ)より一部をご紹介します。

マイナビニュースの試し読みはここまでとなります。コミックシーモアにて好評配信中、『クリーニングくじら ―人生はときどき、洗いなおして―』、気になった方はぜひチェックしてみてください。

(C) 岡畑まこ/シーモアコミックス

記事中に掲載されている情報は、執筆時点の情報です。