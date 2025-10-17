主人公が撮影した飲酒運転事故動画は一夜にして圧倒的バズに。偶然見つけたネット上の金脈を活かして這い上がれるのか?
10月16日よりテレビドラマがスタートした『死ぬまでバズってろ!!』(ふせでぃ/文藝春秋)より、一部を抜粋してご紹介します。
つづく――
『死ぬまでバズってろ!!』(ふせでぃ/文藝春秋)
主人公が撮影した飲酒運転事故動画は一夜にして圧倒的バズに。偶然見つけたネット上の金脈を活かして底辺女子から這い上がれるのか?
『死ぬまでバズってろ!!』好評販売中です!
連載
掲載日
主人公が撮影した飲酒運転事故動画は一夜にして圧倒的バズに。偶然見つけたネット上の金脈を活かして這い上がれるのか?
10月16日よりテレビドラマがスタートした『死ぬまでバズってろ!!』(ふせでぃ/文藝春秋)より、一部を抜粋してご紹介します。
つづく――
『死ぬまでバズってろ!!』(ふせでぃ/文藝春秋)
主人公が撮影した飲酒運転事故動画は一夜にして圧倒的バズに。偶然見つけたネット上の金脈を活かして底辺女子から這い上がれるのか?
『死ぬまでバズってろ!!』好評販売中です!
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
マンガを中心とした新刊情報をいち早くお届けします。