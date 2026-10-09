「しばらく帰りません」ある日家に帰ると、妻と娘がこつ然と姿を消していた――。円満だと思っていた夫婦関係に、少しずつ広がっていた心の溝。その先に待つ家族の行く末とは? どんな夫婦にも起こり得る、すれ違いと喪失を描いた、人気ブロガー・ちなきちさんの連載漫画です。
第1話
つづく――
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掲載日
「しばらく帰りません」ある日家に帰ると、妻と娘がこつ然と姿を消していた――。円満だと思っていた夫婦関係に、少しずつ広がっていた心の溝。その先に待つ家族の行く末とは? どんな夫婦にも起こり得る、すれ違いと喪失を描いた、人気ブロガー・ちなきちさんの連載漫画です。
つづく――
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