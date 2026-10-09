「しばらく帰りません」ある日家に帰ると、妻と娘がこつ然と姿を消していた――。円満だと思っていた夫婦関係に、少しずつ広がっていた心の溝。その先に待つ家族の行く末とは? どんな夫婦にも起こり得る、すれ違いと喪失を描いた、人気ブロガー・ちなきちさんの連載漫画です。

1話からまとめて読む

第1話

つづく――

1話からまとめて読む

kindleでは、ちなきちさんのオリジナル漫画「アナタだけしか見えませんッ!!」なども配信中。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

ちなきち

ちなきち

Instagramフォロワー数45.2万人の人気ブロガー。kindleで「アナタだけしか見えませんッ!!」などオリジナル漫画を多数配信している。

この著者の記事一覧はこちら