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人と関わらない・距離を縮めない、それが私のモットーだ。なぜなら人とのいざこざはもうコリゴリだから！昔は面倒見のよい性格だったけど、そのせいで厄介ごとに巻き込まれることも多かった。私が魅力的に感じる人ほどドクズらしい。それなのに新しく転職してきた男がどタイプなのにヤバいオーラを放っている…。関わらない一択だと思ったのに指導係に任命されてしまい…!?

カナエサトが描く、コミックシーモアオリジナル漫画『あなたとは絶対に』より一部をご紹介します。

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マイナビニュースでの試し読みはここまでとなります。コミックシーモアにて好評配信中、『あなたとは絶対に』、気になった方はぜひチェックしてみてください。

(C) カナエサト/シーモアコミックス

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