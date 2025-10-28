好きなキャラクターやアイドルのグッズが欲しい! ランダム商品だから全種入っているボックスを共同で購入しようよ、SNSで一緒に買ってくれる人を募って……そんな"推し活"を楽しむ、とある親友たちのエピソードをご紹介します。
「もうこりごり!」オタク仲間から集めた金を使い込んだ友人、結局共同購入は…
「50BOX共同購入で友情が壊れた話」はこれにて完結です。親しい友人でも、お金が絡むとトラブルになることも……推し活は楽しいですが、信頼関係が壊れないよう注意したいものですね。
連載
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
