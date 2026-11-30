海外で活躍する日本人アスリートが評価される際、プレーだけでなく、言動や、相手への敬意やマナーといった振る舞いの美しさが話題になることがある。技術だけでなく人間性を育む日本のスポーツ指導は、世界的に見ても珍しいと言われている。

そんな「日本式スポーツ指導」の可能性を信じ、ベトナムで子ども向けサッカー教室を立ち上げたのが北口遥基さんだ。

2013年、語学力ゼロ・海外経験ほぼナシの状態で単身現地へ渡った彼が目指したのは、単なる技術向上ではなく、社会で生き抜く「EQ（心の知能指数）」を育てることだった。

なぜ彼は「プロサッカー選手は育てない」と言い切るのか。日本式の教育価値を背負い、ベトナムで約3000人の子どもたちの未来を育むに至った、その挑戦の背景に迫った。

IQだけではなく、EQを高める教育を サッカーの練習風景

北口氏が初めてベトナムを訪れたのは2013年のこと。当時勤めていた日本のアミティエ・スポーツクラブ（NPO法人）がベトナムにもサッカースクールを展開すると聞いて、自ら志願したそうだ。

「実を言うと、その時はまだベトナムや社会のために何かしたいなんていう思いはなく、自分の力を試してみたい。ゼロから何かを生み出す経験をしてみたいという単純な気持ちで立候補をしました」（北口氏、以下同）

北口氏は小学校から大学までサッカーひと筋。しかし海外旅行経験は１度だけで、もちろんベトナム語も話せない状況だった。それでも会社を説得してベトナムに渡った北口氏は、ホーチミンで子ども向けのサッカー教室を開くことを目標に活動を始めた。そして翌年には「アミティエ・スポーツクラブベトナム」が開設されたのだが、そこで目にしたのは、日本とは全く違うベトナムの人々の価値観や習慣だった。

「たとえば、小学校や中学校で、新入生のために新２年生が音楽の発表会を開くとします。その時、日本の教師だったら『このイベントの目的は、新１年生に喜んでもらうことです。そのために頑張りましょう』と言うのではないでしょうか。でも、ベトナムの先生たちには、その感覚は分からないと思います。『なぜ自分たちのためではなく、人のためにやるの？』という考え方だからです。どっちが良い悪いではなく、価値観が違うのです」

しかし、そうした価値観の中にはベトナムの将来を考えると、決していいことではないと思える部分が多々あると北口氏は感じたそうだ。

「ベトナムではセルフィッシュ（自分優先）な人が多いように感じます。もちろん個人差がありますし、自己主張するという気質はベトナムの力強さ、パワーにも繋がっているんですが、一方でゴミのポイ捨てが多いとか、嫌なことはやらない、続かないといった一面もあります。誤解のないように言うと、ベトナムの人たちはいい人ですし、日本にも同じような人はいます。国民性の優劣の話ではありません。

ただ、今この国は、人口ボーナス（※注１）があって経済が成長し続けていますが、人口ボーナスが終わると言われている2040年前後にはどうなるのか？ 海外からやってくる人たち、投資している人たちに、ずっとベトナムと関わりたいと思ってもらうには、ホスピタリティや、苦しい時にも粘り強くやり抜く力、ソーシャルマナーを高いレベルで守る意識といったことが必要なんじゃないかと感じたんです」

そこで北口氏はベトナムで最も親しまれているスポーツ、サッカーをツールとして使いながら、子どもたちのEQ（心の知能指数）を高めることを理念とした学びの場を提供することにしたのだ。

※注１「人口ボーナス」：総人口に対して生産年齢人口（15〜64歳）の比率が高く、経済成長が促進される状態のこと。

EQを高める「６つの力」 スクールでは小さい子どもたちもソーシャルマナーを学ぶ

サッカーを通して、世界に通用する人材を育てるために、EQを高めようと、北口氏はスクールに通う子どもたちに身につけてほしい「６つの力」を以下のように定めた。

【６つの力】

１．他者への想像力 ２．高いモチベーション ３．やり抜く力 ４．リーダーシップとフォロワーシップ ５．メタ認知能力 ６．ソーシャルマナー

これらは「非認知能力」とも言われるもので、近年日本の教育界ではその重要性が知られている。一方で、ベトナムは教育熱心な国で、小さい頃から算数や英語を学ぶために塾に通う子どもが少なくない。しかし、非認知能力の必要性は日本ほど重視されていないという。なぜあえてEQを高めるという目標を掲げているのだろうか。

「どんなにIQが高くても、社会に出れば自分１人の力だけで何か物事をなせることって、ほぼありませんよね。仕事で成功するにも、大切な人と自分の家族をよりよくしていくのにも、他者への想像力やチームワーク、リーダーシップがないとうまくいきません。そして、知的好奇心を持っていろんなことにチャレンジしていこうという高いモチベーションがないとせっかくのIQも活かされません。

特にAIが発達していくこれからの世の中では、IQが高いだけでは仕事はAIにとってかわられます。むしろこれからはEQが高い人の方が人間的価値が上がっていくのではないでしょうか」

こうした北口氏の考えはベトナムの保護者たちの間でも徐々に理解され浸透してきているという。それを裏付けるように、最近では同じようなコンセプトを掲げるスポーツスクールがベトナム国内に増えているのだそうだ。

「同じようなスクールができるということは、ベトナムという社会において、一つの新しい価値観を作ることができたということだと思うので、よかったなと思います」

目指すのは世界に通用する人材 道具を大切に扱うことも大事な学び

北口氏がベトナムに渡ってから13年、今ではスクールの認知度も上がり、ホーチミン、ハノイ、ハイフォン、ダナンなどベトナム８省市の約50会場でスクールを展開。約3000人の子どもたちが通うまでになった。そんな中、現在の課題のひとつが指導者の育成だという。

「サッカーを学ぶだけならば、他にもいくらでもスクールはあります。でもEQを上げるためには、指導する大人が重要になってきます。よく、サッカーのトップ選手を育てたいとか、ベトナム代表がワールドカップで優勝できるようにしたいとおっしゃる元サッカー選手などから、うちで働きたいという問い合わせをいただきます。ですが正直に言うと、僕はうちのスクールの生徒たちにサッカー選手になってほしいとは考えていません。もちろんサッカー選手になりたければ、それは応援しますが、僕らのコンセプトはあくまでも人材教育です。サッカーでトップ選手になりたいというのは人生の選択肢のひとつであって、それがすべてではない。それよりも、サッカーを通して、どんな社会でも活躍できる人間としての素地を作っていきたい。それにはまず、それを教えられる大人が必要です」

そのため、アミティエ・スポーツクラブベトナムのスタッフとして採用されるのは、サッカーの技術が高い人ではなく、この考えに共感し全力で子どもたちに向き合える人だそうだ。実際に今も日本人スタッフを募集しているそうだが、北口氏の思いに共感してくれるならば、サッカーが得意でなくてもいいとのこと。

「EQを上げるためには、まず先生がお手本になる必要があります。僕がベトナムに来てスタッフを採用した当初は、みんな遅刻しても当たり前。グラウンドにいて急に雨が降ってきた場合も、自分や同僚の鞄が置いてあるのに自分の鞄だけ雨の当たらない場所へ持っていく。ここではそれが当たり前で、悪気はないんです。でも、EQを高めるための教育をするには、そうした大人たちに変わってもらわなきゃいけない。ですから僕はまずスタッフに６つの力を求めるし、ルールも厳格にし、行動一つひとつに対して口を出します」

現地のスタッフも最初は戸惑っていたようだが、子どもたちの保護者から「先生のおかげで子どもが積極的になりました」という言葉をかけてもらうようになると、スタッフの自尊心が高まっていく。そうして彼らも徐々に変化していっていると北口氏はいう。

「入った頃は言い訳をして、嫌なことがあると人のせいにしていたスタッフが、今は常に自分に矢印を向けて、人のために動き、集団の規律を保つ側に回っています。顔つきが変わるんです。こういう変化は本当に多いです。

彼らが成長することで子どもたちも成長します。そうした結果を出すことでお給料も上がっていき、豊かな生活ができて、家族を養えるようになるわけです」

スクールで学びEQが高くなった子どもたちが将来社会に出て、次は彼らがいい指導者、いい先輩、上司になって子どもや後輩を指導していく。そうした正のサイクルを作って世界で活躍できる人材をベトナムから輩出することを目指して、北口氏は今もベトナムで活動を続けている。

ベトナムで改めて日本式の教育の素晴らしさに気付いたという北口氏。そんな彼が現在目指しているのは「社会の変革と教育のOSを変えること」だという。

「僕自身も日本式の教育を受けたからこうやって成長できました。社会の一員として規範を守るとか、仲間と協調するといったことを教える日本の教育は世界にはないモデルですから、今こそ世界に広めるべきだしそれが日本のプレゼンスを高めることにもなると感じています。日本の教育産業を輸出する１人として、日本のためにこれからも頑張っていけたらいいなと思います」

私たちがあたりまえに享受してきた日本式教育、スポーツ習得の環境が、ベトナムの子どもたちを通じて、世界を変えるかもしれない。

PROFILE 北口遥基

アミティエ・スポーツクラブベトナム代表。1985年、北海道士別市生まれ。大学卒業後の2008年、日本のアミティエ・スポーツクラブ（NPO法人）に入職し、サッカースクールの指導とクラブ運営に携わる。2013年に単身ベトナムへ渡り、2014年、ホーチミン市で子ども向けスクール「アミティエ・スポーツクラブベトナム」を立ち上げる。2024年に日本側から事業承継を受けて独立し、現在に至る。

text by Kaori Hamanaka（Parasapo Lab）

写真提供：アミティエ・スポーツクラブ