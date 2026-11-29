パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表MFウォーレン・ザイール・エメリが20歳の若さにしてクラブ通算200試合出場を達成した。

リーグ・アン第12節が現地時間28日に行われ、PSGはホームでロリアンと対戦。32分にセニー・マユルが先制点を決めると、後半にはウスマン・デンベレが追加点を奪い、2－0で勝利。この結果、PSGはリーグ戦9連勝を飾り、2位パリFCとの勝ち点差を「6」に拡大している。

そしてこの一戦で先発出場を果たしたザイール・エメリは、PSGでの公式戦通算200試合出場を達成。20歳265日での記録樹立となり、これまでフランス代表MFアドリアン・ラビオ（現ミラン）が保持していた23歳3日のクラブ最年少到達記録を大幅に塗り替えた。

ザイール・エメリはロリアン戦後、「パリ・サンジェルマンで200試合も出場できるなんて、本当に素晴らしいことだ。このチームの一員として、素晴らしい仲間たちとプレーできることをとても嬉しく、誇りに思っている。パリは私の心のクラブだ。僕はここで育ち、ユースチームを経てここまでやってきたからね」と喜びを口にしている。



2006年3月8日生まれのザイール・エメリは、2014年にPSGの下部組織に入団。そこから順調にカテゴリーを上げると、2022年8月6日に16歳151日の若さでトップチームデビューを飾った。これまで4度のリーグ・アン優勝や2度のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）制覇など、計14個のタイトル獲得に貢献。2023年11月にはフランスA代表デビューも果たしている。