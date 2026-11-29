韓国プロ野球（KBO）のSSGランダースは29日、岩下大輝投手（30）と来季年俸15万ドルで契約合意したことを発表した。

岩下は2014年のドラフトでロッテに入団し、2018年にデビュー。2021年に自己最多の8勝を挙げるなど、NPB通算141登板で25勝21敗17ホールドを記録した。2023年に胸椎黄色靭帯骨化症の手術を受け、翌2024年に復帰を果たしたが、昨季は一軍登板無しに終わり、戦力外通告を受けていた。

今季は日本海リーグの石川ミリオンスターズに所属し、19登板で8勝2敗2セーブ、防御率3.18の好成績をマーク。最多勝と最多奪三振の2冠に輝き、同リーグのMVPに選出された。

今季のSSGでは元ソフトバンクの武田翔太が”アジア枠”選手としてプレーも、28登板で防御率7.41と苦戦。そのほか、元ヤクルトのペドロ・アビラが所属し、来季から2年契約を結んでいる。

KBOでは従来の外国人枠3人に加え、今季から「アジア・クォーター制度」を導入。アジア野球連盟（BFA）加盟国・地域の国籍の選手、またはオーストラリア国籍の選手を対象として1球団1人、契約総額20万ドル以内での獲得が可能となっている。